Si chiude con il triplete di Diodato il Sanremo dei record. Il cantautore porta a casa (con giallo, visto lo spoiler di Sky) la palma di miglior concorrente in gara, vincendo anche i premi Mia Martini della critica e Lucio Dalla della stampa. Un trionfo dunque per Diodato e la sua "Fai Rumore", che sale sul podio con Francesco Gabbani e "Viceversa" e con l'ex sorpresa Pinguini Tattici Nucleari, terzi con l'orecchiabile "Ringo Starr". Miglior testo è stato considerato "Eden" di Rancore. Miglior composizione musicale per "Ho Amato Tutto" di Tosca. La canzone più ascoltata in streaming è stata invece "Viceversa" di Gabbani. Una 70esima edizione del festival di Sanremo con numeri da capogiro, ottimamente condotta da Amadeus e dal suo fido compagno di avventura Fiorello, vero mattatore della manifestazione. E poi i tanti ospiti, le splendide donne che hanno affiancato Amadeus, Tiziano Ferro, il look di Achille Lauro, le sfuriate di Morgan... Insomma, non è mancato proprio niente per un festival eccezionale. Questa la classifica finale: Diodato Francesco Gabbani Pinguini Tattici Nucleari Le Vibrazioni Piero Pelù Tosca Elodie Achille Lauro Irene Grandi Rancore Raphael Gualazzi Levante Anastasio Alberto Urso Paolo Masini Paolo Jannacci Rita Pavone Michele Zarrillo Enrico Nigiotti Giordana Angi Elettra Lamborghini Junior Cally Riki #sanremo #sanremo2020 #festivaldisanremo #musica #musicology #diodato #radiodoc #radio #italia #francescogabbani #pinguinitatticinucleari