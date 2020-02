Cinema

di Giacinta Carnevale - 09/02/2020 09:32 | aggiornato 09/02/2020 09:37

Gli Independent Spirit Awards 2020 hanno visto il successo a sorpresa di The Farewell - Una bugia buona di Lulu Wang. Premiati anche Adam Sandler e Renée Zellweger. Ecco tutti i vincitori.

Nella splendida cornice della spiaggia di Santa Monica in California, a poche ore di distanza dall'attesa Notte degli Oscar 2020, si è tenuta la 35esima edizione degli Independent Spirit Awards, riconoscimento che premia il cinema indipendente americano con un budget inferiore ai 20 milioni di dollari.

Quest'anno le nomination hanno presentato diverse differenze rispetto ai candidati agli Academy Awards e a sorpresa il premio di Miglior film se l'è aggiudicato The Farewell - Una bugia buona, la commedia diretta da Lulu Wang che ha trionfato anche nella categoria Miglior attrice non protagonista assegnato a Zhao Shuzhen.

Altra pellicola che è riuscita a conquistare ben tre riconoscimenti agli Independent Spirit Awards 2020 è Diamanti Grezzi dei fratelli Benny e Josh Safdie. Il film targato Netflix ha vinto nelle categorie Miglior regia, Miglior attore protagonista ad Adam Sandler e Miglior montaggio.

Ennesimo riconoscimento poi per Renée Zellweger che ha ottenuto il premio come Miglior attrice protagonista per Judy, dopo aver già ottenuto un Golden Globe, un BAFTA e un SAG Awards, ed è favorita nella corsa alla statuetta più ambita. Nella categoria Miglior film straniero invece ottiene un'altra vittoria Parasite di Bong Joon-ho.

The Lighthouse ha conquistato il premio per il Migliore attore non protagonista assegnato a Willem Dafoe e per la Migliore fotografia. Ad aggiudicarsi invece il premio speciale Robert Altman è Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, che ha vinto anche nella categoria Miglior sceneggiatura.

Ecco la lista con tutti i vincitori della 35esima edizione, in grassetto, insieme all'elenco completo delle nomination.

Miglior film

A Hidden Life

Clemency

The Farewell – Una bugia buona

Storia di un matrimonio

Diamanti Grezzi

HD BiM Distribuzione

Miglior opera prima

Booksmart – La rivincita delle sfigate

The Climb

Diane

The Last Black Man in San Francicso

The Mustang

See You Yesterday

Miglior regista

Robert Eggers, The Lighthouse

Alma Har’el, Honey Boy

Julius Onah, Luce

Benny Safdie, Josh Safdie, Diamanti Grezzi

Lorene Scafaria, Hustlers

Miglior attrice protagonista

Karen Allen, Colewell

Hong Chau, Driveways

Elisabeth Moss, Her Smell

Mary Kay Place, Diane

Alfre Woodard, Clemency

Renee Zellwegger, Judy

Miglior attore protagonista

Chris Galust, Give Me Liberty

Kelvin Harrison Jr, Luce

Robert Pattinson, The Lighthouse

Adam Sandler, Diamanti Grezzi

Matthias Schoenaerts, The Mustang

Miglior attrice non protagonista

Jennifer Lopez, Hustlers – Le ragazze di Wall Street

Taylor Russell, Waves

Zhao Shuzhen, The Farewell – Una Bugia Buona

Lauren “Lolo” Spencer, Give Me Liberty

Octavia Spencer, Luce

Miglior attore non protagonista

Willem Dafoe, The Lighthouse

Noah Jupe, Honey Boy

Shaif LaBeouf, Honey Boy

Jonathan Majors, The Last Black Man in San Francisco

Wendell Pierce, Burning Cane

Miglior sceneggiatura

Storia di un matrimonio

To Dust

Diamanti Grezzi

Clemency

High Flying Bird

Miglior sceneggiatura di opera prima

See You Yesterday

Driveways

Blow the Man Down

Greener Grass

The Vast of Night

Miglior documentario

American Factory

Apollo 11

For Sama

Honeyland

Island of the Hungry Ghosts

Miglior film straniero

Invisible Life (Brasile)

I Miserabili (Francia)

Parasite (Corea del Sud)

Ritratto della giovane in fiamme (Francia)

Retablo (Perù)

The Souvenir (Regno Unito)

Miglior montaggio

The Third Wife

Uncut Gems

Sword of Trust

The Lighthouse

Give Me Liberty

Miglior fotografia

Hustlers – Le ragazze di Wall Street

The Lighthouse

Honey Boy

The Third Wife

Midsommar

Robert Altman Award (Miglior cast corale)

Storia di un matrimonio

John Cassavetes Award

Burning Cane

Colewell

Give Me Liberty

Premature

Wild Nights with Emily

The Bonnie Award

Marielle Heller

Kelly Reichhardt

LuLu Wang

Producers Award

Mollye Asher

Krista Parris

Ryan Zacarias

Someone to Watch Award

Rashaad Ernesto Green, Premature

Ash Mayfair, The Third Wife

Joe Talbot, The Last Black Man in San Francisco

Truer Than Fiction Award