Celebrity

di Giulia Greco - 10/02/2020 12:46 | aggiornato 10/02/2020 12:50

Brad Pitt ottiene il premio Oscar come Miglior attore non protagonista e dedica la vittoria ai figli.

Il suo ruolo dello stuntman Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood è valso a Brad Pitt il premio Oscar come Miglior attore non protagonista.

Salito sul palco per ricevere la statuetta da Regina King, che ha annunciato la sua vittoria, l'attore ha fatto il consueto discorso di ringraziamento, nel quale è riuscito a essere politico, sincero, sentimentale e divertente.

"È incredibile, davvero incredibile. Grazie all'Academy per questo grande onore", ha esordito Pitt.

Mi hanno detto che ho solo 45 secondi quassù. Sono 45 secondi in più di quelli che il Senato ha concesso a John Bolton questa settimana. Penso che forse Quentin potrebbe farci un film al riguardo in cui, alla fine, gli adulti fanno la cosa giusta.

Brad Pitt ha così fatto riferimento alla situazione politica americana e ai repubblicani che hanno impedito a John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale, di testimoniare nel processo di impeachment contro il presidente Donald Trump.

La politica, tuttavia, non è stata il focus del discorso di Brad, che ha dedicato parole di gratitudine a Tarantino.

Sei originale, sei unico nel suo genere. L'industria cinematografica sarebbe un posto molto più triste senza di te.

Il lavoro nel film di Tarantino ha dato a Pitt l'opportunità di portare sullo schermo un personaggio che l'attore ritiene un modello di comportamento.

Adoro l'ethos con cui hai caratterizzato Cliff Booth: è necessario cercare di vedere il meglio nelle persone. Aspettati il peggio, ma spera per il meglio.

Con C'era una volta a... Hollywood Pitt ha avuto l'opportunità di lavorare fianco a fianco con un vasto team creativo e un grande cast, ma sopra ogni cosa ha diviso la scena con Leonardo DiCaprio, è diventato la sua controfigura sul set e suo amico nella vita. Un ringraziamento speciale lo hanno meritato tutti loro a tutti loro, ma il premio, Brad lo ha dedicato ai suoi figli.

"Questo è per i miei figli che danno vita a tutto ciò che faccio. Vi adoro. Grazie", ha concluso, prima di scendere dal palco.

L'Oscar è l'ultimo di una lunga serie di riconoscimenti che Brad porta a casa quest'anno (tra cui Golden Globe, BAFTA e Critics' Choice), ma l'attore non riesce a mettere da parte la tensione quando deve partecipare a cerimonie tanto importanti. Così, in sala stampa, ha rivelato di essere sempre nervoso quando deve preparare un discorso di ringraziamento.

Di solito sono sempre molto incerto su cosa dire, quindi ho pensato che stavolta avrei dovuto essere pronto. Scrivo i miei discorsi in anticipo. Ho degli amici molto, molto divertenti che mi aiutano con le battute più esilaranti, ma per il resto, è sempre qualcosa che viene dal cuore.

Per portare a casa il premio, l'attore ha dovuto spazzare via una dura concorrenza Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino (The Irishman) e Joe Pesci (The Irishman). Quello vinto nel 2020 è il secondo Oscar della sua carriera, ma il primo come attore. Nel 2014 vinse infatti come produttore del film 12 anni schiavo.