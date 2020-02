TecnologiaVideogames

di Pasquale Oliva - 10/02/2020 09:14 | aggiornato 10/02/2020 09:18

Chi sperava in un nuovo platform per console dovrà attendere ancora un po'. Nuovi screenshot confermano che è in arrivo su App Store e Play Store un nuovo endless runner con Crash Bandicoot.

Ci sono videogiochi e videogiochi, e solo alcuni riescono a lasciare il segno. Tra questi ci sono quelli della serie Crash Bandicoot, che tra il 2017 e il 2019 ha accolto i due apprezzatissimi remake N. Sane Trilogy e Nitro-Fueled. Ma negli studi di Activision sanno che in futuro quella della nostalgia potrebbe non essere una carta vincente e che i videogiocatori desiderano nuovi titoli originali in cui correre, raccogliere mele e mettere al tappeto i nemici a suon di giravolte e scivolate. Andrà bene lo stesso farlo su smartphone?

Il debutto di PlayStation 5 e Xbox Series X è stato confermato per la seconda metà del 2020 e una nuova avventura del bandicoot antropomorfo per le console di nuova generazione di Sony e Microsoft rispettivamente è quasi scontata. Per ingannare l'attesa Activision ha ben pensato di affidare a King - il team di sviluppatori dietro Candy Crush Saga e dal 2015 nel team del publisher statunitense - un progetto interessante ma che farà storcere il naso ad una buona fetta di utenti.

CRASH BANDICOOT MOBILE GAME REVEALED

investigation by myself and @Motwera



This game can be signed up for NOW it seems.



The way the link was found was by searching the name on FB after previously being a fan of the FB page tied to the Brazilian ads.https://t.co/98Qq3jkJCZ pic.twitter.com/AE6bPek4rq — JumpButton (@jumpbuttoncb) February 7, 2020

Stiamo parlando di un gioco per sistemi operativi iOS e Android, un endless runner in pieno stile Temple Run, Minion Rush, Subway Surfers e così via. L'inaspettata notizia giunge da un banner pubblicitario apparso sulla bacheca di un utente Facebook che rimandava ad un gruppo sul social network ora non più raggiungibile.

Gli screenshot emersi confermano la natura del titolo, fatto di corse sfrenate e interminabili su tre corsie, ostacoli da evitare, mele da raccogliere e sfide con iconici villain come Dr. Neo Cortex. Non è inoltre da escludere la possibilità di sbloccare personaggi aggiuntivi, come Coco Bandicoot.

HD Activision / Kotaku Crash protagonista di un endless runner per iOS e Android

Con Crash Bandicoot Mobile (titolo provvissorio) c'è da mettersi l'anima in pace, non è un platform tradizionale in pieno stile Naughty Dog. Per quello bisognerà ancora attendere, e c'è chi spera in un'esclusiva disponibile in contemporanea con il lancio di PS5 (mai dire mai!). Una cosa però è certa: l'aspetto di Crash non è stato ritoccato per l'occasione, e questo è già un punto a favore.