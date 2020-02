TV News

di Chiara Poli - 10/02/2020 12:09 | aggiornato 10/02/2020 12:14

Il primo trailer di Genius: Aretha, la terza stagione di Genius, è stato diffuso da National Geographic poco prima dell'attesa serata degli Oscar. Ecco Cynthia Erivo nei panni della Regina del soul, Aretha Franklin.

Tutta la sua vita, dall'infanzia ai drammi personali, dalla ricerca di un'occasione alla vetta del mondo: c'è l'intera storia di Aretha Franklin, la regina del soul, nel primo trailer di Genius: Aretha.

La terza stagione della serie che National Geographic dedica alle più grandi personalità di tutti i tempi vede Cynthia Erivo nei panni di Aretha, circondata da un cast di grandi attori.

Già candidata due volte agli Oscar come attrice e interprete musicale per Harriet, il film sulla vita dell'attivista Harriet Tubman, Cynthia Erivo (già vincintrice di Grammy e Tony Awards) è pronta a regalarci un'altra grandissima performance.

Accanto a lei, nomi del calibro di Courtney B. Vance (E.R. - medici in prima linea, Pensieri pericolosi, candidato ai Golden Globes per il ruolo di Johnnie Cochran in American Crime Story: il caso O.J. Simpson), David Cross (Se mi lasci ti cancello, Arrested Development), Amanda Warren (Tre manifesti a Ebbing, Missour, The Leftovers), Todd Allen Durkin (Magic City, Wrecked) e Malcolm Barrett (Timeless, Better Off Ted).

HD National Geographic Cynthia Erivo nei panni di Aretha Franklin in Genius: Aretha

Genius: Aretha arriva dopo le prime due stagioni dedicate rispettivamente ad Albert Einstein (Geoffrey Rush) e Pablo Picasso (Antonio Banderas) e debutterà su National Geographic negli USA in occasione del Memorial Day, il prossimo 25 maggio.

A seguire andrà in onda su National Geographic negli altri Paesi, Italia inclusa.

Dietro le quinte della serie la premiata ditta Brian Grazer - Ron Howard, che hanno fatto in modo di distribuire il trailer poco prima dell'attesissima premiazione degli Oscar 2020.

La sceneggiatura degli episodi porta la firma di Suzan Lori-Parks (Girl 6, Con gli occhi rivolti al cielo), producono i già citati Grazer e Howard accanto a Peter Afterman (Get on Up: La storia di James Brown), Gwendolyn M. Parker (Law & Order: SVU, Senza traccia) e Ed Cathell III (Contagious - Epidemia mortale, Escobar - Il fascino del male).