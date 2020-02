FumettiAnimazione

di Massimiliano Rincione - 10/02/2020 09:51 | aggiornato 10/02/2020 09:55

Transformers e My Little Pony assieme in un crossover? Sembra assurdo, ma è tutto vero. Bisognerà, però, attendere fino a maggio 2020.

A volte si incontrano. Sembra folle, sembra assurdo ma i Transformers e i My Little Pony vivranno assieme una clamorosa avventura divisa in quattro atti. A maggio 2020, infatti, IDW Publishing lancerà sul mercato il primo del poker di numeri settimanali con licenza Hasbro, e che vedrà i famosissimi robot sbarcare ad Equestria attraverso un ponte spaziale hackerato. L'inizio di una storia paradossale, e che unirà i fan di due franchise tra i più importanti per quanto riguarda il settore animato e quello dei giocattoli. Transformers che, tra l'altro, non sono certo nuovi ad iniziative del genere, dati i crossover e mash-up con Star Trek e Ghostbusters, giusto per citarne alcuni.

Pensate: una guerra tra Autobot e Decepticon nella terra di Equestria con Twilight Sparkle, Optimus Prime e tutti gli altri che dovranno affrontare le minacce che gli si pareranno davanti. Ecco, questa è la descrizione fornita dall'editore, e che promette un crossover davvero clamoroso. La storia, come già detto, vedrà una interferenza in un ponte cybertroniano, e che verrà accidentalmente intaccato da Queen Chrysalis che, in quel momento, stava cercando di portare a sé alleati mediante un incantesimo.

I disegni, bisogna ammetterlo, promettono già benissimo: merito del team formato da Tony Fleecs - che si occuperà anche delle quattro copertine -, Casey W. Coller, Jack Lawrence, Sara Pitre-Durocher e Priscilla Tramontano. Alla scrittura della storia, invece, le penne Sam Maggs, Ian Flynn e James Asmus. A dare notizia dell'insolito crossover è stato l'account Twitter di IDW Publishing.

Tanto l'entusiasmo manifestato dai vari membri del team, che hanno espresso il loro parere su My Little Pony/Transformers attraverso un comunicato diramato sul sito di IDW Publishing. Uno degli autori della storia, Ian Flynn, ha affermato come la possibilità di creare un crossover del genere rappresenti un'opportunità unica.

Trovare dei fili comuni tra pony e robot rappresenta una opportunità unica. Sarà una sfida deliziosa, spero che i fan di ambedue i franchise possano godersela assieme!

John Barber, caporedattore di IDW, ha invece confermato come quella di creare un crossover tra i due universi fosse un'idea già in cantiere da diverso tempo.

Unire Transformers e My Little Pony è stato un sogno che coltivavamo da tanto tempo. Siamo davvero impazienti di vedere questo mashup di personaggi in un mashup di creatori che ha onorato la storia di entrambi gli universi... e lo stanno facendo, nella maggior parte dei casi, nel modo più divertente possibile!

Insomma, un crossover che promette davvero scintille, tantissimi colori e una storia che, al netto delle preferenze di ognuno, non può non mettere un minimo di curiosità per l'importanza delle saghe coinvolte. E voi, cosa ne pensate? Cosa vi aspettate da My Little Pony/Transformers?