Knives Out - Cena con delitto: il sequel è ufficialmente in sviluppo!

Da Agatha Christie a Daniel Craig, ecco 5 ottimi motivi per vedere Cena con delitto - Knives Out

Ma, oltre, gli incassi, il film ha avuto anche diverse nomination ai premi più importanti, come quella per la Miglior sceneggiatura originale agli Oscar, oltre che le nomination come Miglior film ai Producers Guild Award e come Miglior commedia e Migliori interpretazioni di Daniel Craig e Ana de Armas agli ultimi Golden Globe.

Con un budget di partenza di 40 milioni di dollari, Knives Out ha avuto un successo strepitoso al botteghino, aggiudicandosi qualcosa come quasi 300 milioni di dollari al box office mondiale.

Le dichiarazioni di Johnson arrivano alcuni giorni dopo l’annuncio ufficiale da parte di Lionsgate in merito alla realizzazione di Knives Out 2 .

Dunque, per il prossimo film, il regista e sceneggiatore Rian Johnson potrebbe replicare e riproporre un cast ricchissimo e di talento, anche se per ora pare che le idee siano ancora un tantino confuse riguardo agli attori che potrebbero farne parte:

Durante il red carpet della 92esima edizione degli Oscar , il regista Rian Johnson , presente all’evento, ha divulgato qualche informazione in merito al seguito di Knives Out .

Il sequel di Knives Out è ormai una conferma, così come la presenza di Daniel Craig che, a differenza dei suoi colleghi, tornerà nel seguito del film di Rian Johnson.

