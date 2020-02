Cinema

di Giuseppe Benincasa - 10/02/2020 10:05 | aggiornato 10/02/2020 10:10

Laura Dern ha festeggiato il compleanno vincendo il suo primo premio Oscar!

Laura Dern è nata il 10 febbraio 1967 e 53 anni dopo, nella Notte degli Academy Awards 2020, ha vinto il suo primo premio Oscar.

Per un'attrice, probabilmente, questo è il miglior modo di festeggiare un compleanno. Per rendere il tutto ancora più speciale, Dern si è presentata sul red carpet degli Oscar con la sua famiglia, ovvero con sua madre Diane Ladd e i figli Ellery Harper (18 anni) e Jaya Harper (15 anni).

Come i fan di Dern sapranno, la madre è anche un'attrice leggendaria che ha recitato in oltre 120 ruoli tra cinema e televisione. Inoltre, proprio come sua figlia, anche lei è stata nominata per l'Academy Award come Migliore attrice non protagonista. Nello specifico, Diane Ladd ha ricevuto 3 nomination agli Oscar (senza però mai vincere): nel 1975 per il film Alice non abita più qui di Martin Scorsese, nel 1991 per Cuore selvaggio di David Lynch e nel 1992 per Rosa scompiglio e i suoi amanti diretto da Martha Coolidge.

Dall'account Twitter di Laura Dern, ecco l'attrice vincitrice dell'Oscar con la madre:

Durante il suo discorso di accettazione del premio Oscar, vinto per il ruolo in Storia di un matrimonio, Laura Dern ha ricordato il grande lavoro svolto dal regista del film Noah Baumbach, la grande professionalità dei suoi colleghi Scarlett Johansson e Adam Driver e, inoltre, ha dedicato il premio all'amore per i suoi figli, a suo padre (Bruce Dern) e a sua madre, facendo scattare l'applauso in sala.

Qui sotto, dalla pagina Facebook The Academy, potete vedere il discorso completo di Laura Dern:

Laura Dern è stata nominata per la categoria Miglior attrice non protagonista insieme a Kathy Bates (Richard Jewell), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Piccole Donne) e Margot Robbie (Bombshell).

Per questo ruolo in Storia di un matrimonio (interpreta un avvocato divorzista), Dern ha anche vinto il BAFTA, il Golden Globe e il SAG Award. Prossimamente, i fan la rivedranno nel ruolo di Ellie Sattler nel terzo capitolo di Jurassic World, ovvero nei panni dello stesso personaggio che Dern ha interpretato in Jurassic Park nel 1993.