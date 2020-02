Locke & Key: il cameo di Joe Hill e Gabriel Rodríguez (come nei fumetti)

Attenzione! Possibili spoiler!

La scena che prende vita in TV è tratta dal volume finale della serie a fumetti, che si intitola Alpha & Omega.

Sia nel fumetto che nell'episodio finale della serie live-action, dal titolo La corona delle ombre, i due autori appaiono come dei paramedici.

Nell'episodio TV, Hill e Rodriguez arrivano in ambulanza per soccorrere e portare in ospedale il personaggio di Rufus (interpretato da Coby Bird), da poco attaccato da Dodge. Nel fumetto soccorrono invece il personaggio di Kinsey.

Il doppio easter egg è stato commentato su Twitter dall'attore 17enne Coby Bird, che ha pubblicato sia l'immagine tratta dal fumetto che una foto del dietro le quinte di Locke & Key, scattata in compagnia di Joe Hill, Gabriel Rodríguez e del piccolo Jackson Robert Scott (che interpreta Bode Locke).

Filming this scene with @joe_hill & @GR_comics was so much fun. Getting to see them come to life as the Paramedics that Gabriel drew them as in Locke & Key was so cool. #lockeandkey pic.twitter.com/vbqZPhYLBl — Coby Bird (@thecobybird) February 9, 2020

Come potete notare, l'unica differenza è che, adesso, Hill si è fatto crescere la barba, mentre nel fumetto ne è privo.

Al Tweet di Bird hanno risposto sia Hill che Rodriguez.

Hill, scherzando sulla sua performance, ha scritto di essere meglio come paramedico che come attore:

I'm an even better doctor than I am an actor! — Joe Hill (@joe_hill) February 9, 2020

Rodriguez ha scherzato, invece, sull'aspetto dei due paramedici, indicando "l'altro" (Hill) come sexy, al contrario di sé:

that's some #HOT Paramedic over there.... the other is me



'XD@lockekeynetflix — Gabriel Rodríguez (@GR_comics) February 9, 2020

In Locke & Key, Coby Bird interpreta Rufus, un ragazzo che aiuta la famiglia Locke con la pulizia del loro giardino.

Quella di Locke & Key è la sua prima serie come membro fisso del cast. Nella sua breve carriera ha recitato in singoli episodi come in quello della serie TV The Good Doctor. Nello show statunitense, creato da David Shore (già autore di Dr. House - Medical Division), Bird recita nell'episodio della prima stagione dal titolo Un altro me, dove ha interpretato Liam West, un bambino autistico in cura all'ospedale San Jose St. Bonaventure.