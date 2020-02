CinemaCelebrity

di Alice Grisa - 10/02/2020 10:54 | aggiornato 10/02/2020 10:58

Da Greta Gerwig a Céline Sciamma: con il suo look Dior sul red carpet, Natalie Portman ha celebrato le registe escluse dalle nomination agli Oscar 2020.

Agli Oscar 2020 si è parlato molto delle “quote rosa”, ovvero della scarsa presenza femminile tra i candidati ai premi, in particolare per tutti i ruoli tecnici, come la regia o la sceneggiatura. Ogni anno l’argomento è dibattutissimo durante gli Academy Awards: se ne parla molto, si sensibilizza molto sul tema, ma poi, l’anno dopo, puntualmente, la situazione rimane invariata.

Nel 2020, oltre al numero inaugurale della serata, di Janelle Monae, che ha reso omaggio alle donne talentuose che hanno realizzato film nel 2019 ma non sono state incluse nelle nomination ai premi, anche Natalie Portman ha dato il proprio contributo alla causa con un abito Dior.

L’attrice si è presentata con un vestitino nero e oro dalla lavorazione lussuosa, corredato a un mantello nero che, al suo interno, riportava ricamati in filo dorato i nomi delle registe che non sono state incluse nella gara per gli Oscar 2020.

Interrogata da Amy Kaufman di Los Angeles Times, Natalie ha risposto di aver voluto rendere onore (probabilmente con la complicità di Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior) a tutte quelle donne che hanno lavorato ma non si sono viste riconosciute.

Volevo celebrare le donne a cui quest'anno non è stato riconosciuto il loro incredibile lavoro... a modo mio, un modo sottile.

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren't nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf — Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 10, 2020

Il cappotto di Natalie riportava i nomi di Lorene Scafaria per Hustlers, Lulu Wang per The Farewell – Una bugia buona, Greta Gerwig per Piccole Donne, Mati Diop per Atlantique, Marielle Heller per Un amico straordinario, Melina Matsoukas per Queen & Slim, Alma Har'el per Honey Boy e Céline Sciamma per Ritratto della giovane in fiamme - Portrait of a Lady on Fire.

Per la regia sono state nominate solo 5 donne in 92 anni e una sola ha vinto l’Oscar (con un film di guerra): Kathryn Bigelow con The Hurt Locker.

Natalie Portman ha fatto ricamare sul suo mantello i nomi delle registe donne snobbate agli #Oscars 💫✨👑🌟 pic.twitter.com/lTQFfGB4fk — 𝑣𝑎𝑙 ☕ in sessione 📚📝 (@incantaval) February 10, 2020

Nel 2020 i candidati alla regia erano tutti uomini e la statuetta è stata aggiudicata da Bong Joon Ho per la sua commedia nera (con risvolti splatter) Parasite.