Non aprite quella porta, il reboot trova i suoi registi nei fratelli Tohill

di Simona Vitale - 10/02/2020 14:14 | aggiornato 10/02/2020 14:18

Ryan e Andy Tohill dirigeranno il reboot di Non aprite quella porta, iconico film del 1974 diretto da Tobe Hopper capostipite di un franchise horror di gran successo. Ecco i primi dettagli.

Siete pronti a rivedere Leatherface e la sua inquietante motosega sul grande schermo?

Secondo quanto riportato da Variety, la casa di produzione cinematografica Legendary Pictures ha concluso un accordo con i fratelli Ryan e Andy Tohill per dirigere un nuovo reboot del classico film horror del 1974 The Texas Chainsaw Massacre, uscito in Italia con il titolo di Non aprite quella porta e capostipite di un iconico franchise horror.

La sceneggiatura sarà scritta da Chris Thomas Devlin con Fede Alvarez e Rodolfo Sayagues di Bad Hombre, che produrranno la pellicola in virtù di un loro accordo con la stessa Legendary. In una nota Alvarez ha fatto sapere:

La visione di Tohill rappresenta esattamente quello che i fan desiderano. È violento, eccitante e così depravato che rimarrà con voi per sempre.

Il film originale di Tobe Hooper del 1974 ha raccontato di come cinque giovani studenti del college, Sally Hardesty, suo fratello Franklin, Pam, Jerry e Kirk, durante un viaggio in Texas per visitare la tomba del nonno paterno dei due fratelli Hardesty, finiscano vittime di una famiglia di psicopatici cannibali. Tentare di sopravvivere alle macabre torture di Leatherface e della sua famiglia non sarà di certo facile. Chi ha visto la pellicola sa esattamente di cosa stiamo parlando.

Quello che inizialmente era considerato semplicemente come un cult del genere horror, con il tempo è diventato un franchise cinematografico di gran successo che ha generato tre sequel, incluso uno (Non aprite quella porta IV) interpretato da due attori del calibro di Matthew McConaughey e Renee Zellweger.

La Platinum Dunes di Michael Bay ha realizzato un primo reboot di Non aprite quella porta nel 2003, riscuotendo un discreto successo commerciale, che ha aperto poi le strade ad un prequel uscito nel 2006 (Non aprite quella porta - L'inizio). Lionsgate ha in seguito prodotto due altri film del franchise: Non aprite quella porta 3D e Leatherface.

Per il momento i primi dettagli della trama del reboot dei fratelli Tohill vengono tenuti nascosti, incluso il modo in cui il famigerato Leatherface che brandisce una motosega si adatterà ad un mondo attuale decisamente lontano da quello degli anni '70.

Il primo lungometraggio dei fratelli Tohill è stato The Dig, presentato in anteprima al Galway Film Fleadh nel 2018, dove ha vinto il premio come miglior film irlandese. È stato in seguito presentato al Toronto International Film Festival e ha ottenuto una nomination ai British Independent Film Awards nel 2018.

Non ci resta ora che attendere per sapere come i Tohill si approcceranno a questo atteso reboot, di cui in futuro verranno svelati i primi dettagli.