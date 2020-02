Oscar 2020: vince il girl power con Brie Larson, Gal Gadot e Sigourney Weaver

Celebrity

di Maria Teresa Moschillo - 10/02/2020 12:55 | aggiornato 10/02/2020 12:59

L'empowerment femminile è salito sul palco degli Oscar 2020 quando Gal Gadot, Brie Larson e Sigourney Weaver si sono riunite per consegnare un premio. Il loro breve discorso è stato esilarante, ma decisamente di impatto.

Gli Oscar 2020 hanno eletto (senza sorprese) i vincitori e riservato momenti divertenti di cui sentiremo parlare ancora per molto, ma anche frangenti interamente dedicati al girl power. Dopo le polemiche sulle poche registe donne candidate agli Academy Awards - Natalie Portman, in segno di protesta, ha addirittura adottato un look d'eccezione - sul palco si è celebrato l'empowerment femminile con un trio di donne davvero speciale: Brie Larson, Gal Gadot e Sigourney Weaver.

Note ai più anche come Captain Marvel e Wonder Woman, Brie e Gal hanno consegnato un premio affiancate dall'indimenticabile Ellen Ripley di Alien, considerata una delle prime badass del cinema americano.

Come riporta ComicBook, Brie Larson e Gal Gadot hanno voluto ringraziare Sigourney Weaver per essere stata una pioniera e aver fatto da apripista a tutte le donne "toste" del grande schermo. La replica dell'attrice è stata brillante:

Grazie, sì, noi tre siamo una potente combinazione. Infatti, proprio ora nel backstage, abbiamo deciso di iniziare un fight club dopo la cerimonia.

A quel punto, Brie Larson ha continuato:

Tutti gli uomini sono invitati, ma non mettete i pantaloncini corti. Il vincitore riceverà deodorante a vita, sushi e tequila.

E infine, la stoccata di Gal Gadot:

Chi perde dovrà rispondere alla domanda dei giornalisti 'Come ci si sente a essere una donna a Hollywood?'

"Tutte le donne sono supereroine", ha concluso Sigourney Weaver tra gli applausi scroscianti del pubblico.

Anche il popolo dei social ha molto gradito l'intervento delle tre attrici, come dimostrano i commenti entusiasti su Twitter.

I WANT TO BE IN THIS FIGHT CLUB #oscars pic.twitter.com/SXOxuoOIxM — Lauryn (@JediLore) February 10, 2020

Brie Larson, Sigourney Weaver e Gal Gadot



Sì, è vero. Siete un trio forte 💞#Oscars pic.twitter.com/QZUHsLswoO — 𝙰𝚒 𝙻𝚊𝚒𝚔 𝙰𝚗𝚗𝚒𝚎 𝟹𝟶𝟶𝟶 🌻 (@B3_Kind__Always) February 10, 2020

SONO CADUTA DAL DIVANO. BRIE LARSON E GAL GADOT. #Oscars pic.twitter.com/qLD7APccSe — ✇ΔSIΔ✇ / italian fan (@asiacappelli) February 10, 2020

Che ne pensate? Vi sono piaciute?