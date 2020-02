Celebrity

di Maria Teresa Moschillo - 10/02/2020 14:07 | aggiornato 10/02/2020 14:09

Continua a non deludere i fan, Brie Larson: l'attrice di Captain Marvel ha sfilato sul red carpet degli Oscar 2020 con un luccicante e scollatissimo abito di Celine!

Brie Larson è stata sicuramente una delle protagoniste degli Oscar 2020. L'attrice di Captain Marvel ha tenuto con Sigourney Weaver e Gal Gadot un discorso all'insegna dell'empowerment femminile che è diventato virale in Rete e, ancora prima, ha deliziato i fotografi mostrandosi sul red carpet con un look incredibile.

Brie ha sfoggiato per la notte più splendente di Hollywood un abito lungo color nude di Celine, interamente rivestito di bagliori luminosi. Scollatissimo e con profondo spacco laterale, il long dress della Larson prevedeva una cappa-mantello sulle spalle, quasi un richiamo al suo status di supereroina (in questo caso decisamente glamour!).

Sui social, i fan di Brie Larson - che, non molto tempo fa, si è espressa su Captain Marvel 2 - si sono scatenati elogiandone la classe e la bellezza, valorizzata da gioielli di Bulgari e sublimata da un beauty look molto chic caratterizzato da chignon e make up dai toni neutri.

Brie Larson



That's it. That's the tweet. pic.twitter.com/rrw0xTdYRZ — Karla loves Loki & Yelena (@hiddlesgold) February 10, 2020

Lo spacco di Brie Larson, la scollatura di Brie Larson, le cose che rischierei per Brie Larson #oscars pic.twitter.com/u4HW1VN8GA — ale (@bieca_b) February 10, 2020

Secondo gli utenti in Rete, Brie Larson si contende con la collega Scarlett Johansson - a sua volta meravigliosa sul red carpet con il suo look firmato Oscar de la Renta - il premio per la "meglio vestita" di questi Oscar.

Di recente, Brie Larson ha attirato spesso e volentieri l'attenzione del pubblico con i suoi look. L'ultimo eclatante esempio risale alla sua apparizione dello scorso dicembre allo show televisivo Jimmy Kimmel Live!, occasione per cui l'attrice scelse un abito nero ad alto tasso di sensualità.

Insomma, non solo un'interprete di talento ma anche una vera e propria icona di stile in ascesa. Non a caso, gli stilisti fanno a gara per vestire la radiosa protagonista di Captain Marvel! Come dare loro torto?