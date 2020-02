Celebrity

di Alessandro Zoppo - 10/02/2020 13:50 | aggiornato 10/02/2020 13:53

Difficile strappare la statuetta a Renée Zellweger, così l'unica attrice nera in corsa all'Oscar ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua Stand Up.

Cynthia Erivo non poteva battere Renée Zellweger, che ha conquistato la sua seconda statuetta agli Oscar 2020, stavolta come miglior attrice protagonista per Judy, il biopic dedicato a Judy Garland. Nemmeno Elton John, premiato per la miglior canzone con (I'm Gonna) Love Me Again, il brano scritto per Rocketman e favorito alla vigilia.

La star afroamericana, unica nera in corsa per la sua interpretazione della paladina degli schiavi Harriet Tubman nel film di Kasi Lemmons, si è così rifatta cantando in modo strepitoso Stand Up, il pezzo scritto con Joshuah Brian Campbell per la colonna sonora del biopic sull'abolizionista dimenticata dalla storia.

L'esibizione della Erivo, 33enne londinese di origini nigeriane, è stata strepitosa: l'attrice e cantante si è guadagnata la standing ovation del pubblico del Dolby Theatre.

Avvolta in un abito dorato disegnato da Vera Wang, Cynthia ha cantato versi che sono arrivati dritti al cuore dell'America liberal.

Ora mi alzerò in piedi

porterò con me tutta la mia gente.

Noi, insieme, andremo

verso una nuova casa.

Lontano dal fiume

riesci a sentire il richiamo della libertà?

Mi chiama per rispondere

e continuerò ad andare avanti.

Harriet ricostruisce una storia cancellata per anni dalla memoria degli statunitensi: Harriet Tubman, vissuta tra il 1822 e il 1913, ha liberato dozzine di schiavi, guidato un reggimento durante la guerra civile e lottato per fare ottenere alle donne il diritto di voto. E pensare che quando il biopic è stato presentato agli executive della produzione, un dirigente voleva Julia Roberts nel ruolo della protagonista.

Con la sua voce da soprano e il mito di Whitney Huston ed Aretha Franklin, Cynthia Erivo non è nuova a prove del genere: nel 2017 ha vinto un Grammy e un Emmy grazie a Il colore viola, il revival del musical di Broadway basato sul romanzo epistolare di Alice Walker, già portato al cinema da Steven Spielberg con Whoopi Goldberg.

Intervistata da E! in occasione dei Golden Globe, l'attrice ha spiegato così la genesi di Stand Up.

Cercavamo il suono giusto per rappresentare Harriet, un tipo di sound che fosse abbastanza lontano da me per essere più vicino a lei. Volevo fosse qualcosa di concreto ed organico, ben radicato con i piedi per terra. Io e Kasi abbiamo lavorato parecchio per scoprire dove dovevo andare con la mia voce per trovare quella di Harriet, che lei usava come suo principale mezzo di comunicazione. E alla fine credo che ce l'abbiamo fatta.

Il prossimo progetto di Cynthia sarà la terza stagione della serie Genius: nei nuovi episodi dello show di National Geographic interpreterà niente meno che il suo idolo, la regina del soul Aretha Franklin. Sarà la volta buona per Golden Globe ed Emmy?