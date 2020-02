Oscar 2020: il numero di apertura, tra Joker e commenti social

Celebrity

di Giuseppe Benincasa - 10/02/2020 16:27 | aggiornato 10/02/2020 16:31

Janelle Monáe apre in maniera spettacolare la 92esima edizione degli Academy Awards!

La 92esima edizione degli Academy Awards, svoltasi nella notte tra il 9 e il 10 febbraio 2020, non aveva un presentatore fisso ma ha avuto lo stesso un numero di apertura musicale molto spettacolare e incisivo.

Sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles si è esibita la cantante e attrice Janelle Monáe con un medley di canzoni che hanno reso omaggio ai film candidati e ai loro interpreti.

L'inizio dello show è stato dedicato al film interpretato da Tom Hanks, Un amico straordinario, con la canzone Won't You Be My Neighbor. A seguire, come potete vedere nel video qui sotto, si è tenuto un balletto più movimentato con diversi ballerini sul palco vestiti come i personaggi principali dei film nominati. Tra questi si possono distinguere alcuni con i costumi di Jojo Rabbit, Noi, Piccole Donne, 1917, Dolomite is my name, Joker e Misdommar - Il villaggio dei dannati.

A Monáe si è unito anche Bill Porter, per cantare I'm Still Standing di Elton John, dal film Rocketman.

Dal quarto minuto del video, potete ascoltare Monáe presentare la serata dicendo:

Questa notte celebriamo tutto lo straordinario talento di questa sala. Celebriamo tutte le donne che hanno diretto film fenomenali.

Quest'ultima frase riporta attuale il fatto che non ci sono donne nominate nella categoria per la Miglior regia (vinta da Bong Joon-Ho).

Poi si dice orgogliosa in quanto afroamericana di essere lì sul palco degli Oscar 2020 e continua a cantare coinvolgendo attori come Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Brie Larson e Tom Hanks.

Lo show coinvolge tutta la sala e il palco con una coreografia che porta i ballerini ovunque tra il pubblico:

Gli spettatori da casa, attivi su Twitter, sono stati particolarmente colpiti dai ballerini vestiti da Joker.

Ricordando proprio il fatto che il personaggio di Joaquin Phoenix balla anche nel film, parte del pubblico ha definito inquietanti i ballerini vestiti da Joker:

The Joker background dancers are already freaking me out. #Oscars — Jeremy (@cinemasins) February 10, 2020

JOKER DANCERS LETS FUCKING GOOOOOO — 𝐣𝐨𝐚𝐪𝐮𝐢𝐧 𝐩𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱’𝐬 𝐨𝐬𝐜𝐚𝐫. (@jedisphoenix) February 10, 2020

The background Joker dancers are making me nervous. — Sara Vilkomerson (@Vilkomerson) February 10, 2020

I love how they had 2 dancers dressed as Joker, dancing! 😁😄 #Joker #Oscars2020 pic.twitter.com/DuuHUSMLwo — Danielle Christine (@ChrisRoque1992) February 10, 2020

Janelle Monáe, oltre ad aprire la serata degli Oscar 2020, è stata una delle attrici protagoniste di Harriet. Il film ha ricevuto 2 nomination per la Migliore attrice (Cynthia Erivo) e per la Migliore canzone (Stand Up di Cynthia Erivo).