Oscar 2020: il tributo In Memoriam fa polemica per i grandi esclusi [VIDEO]

L'emozionante momento dell'In Memorian ha anche scaturito una polemica per la mancanza dell'omaggio di alcuni attori, tra cui Luke Perry.

Sulle note di Yesterday, l'immortale canzone dei Beatles, la vincitrice del Grammy Billie Eilish ha cantato ed emozionato il pubblico con la sua soave voce, per ricordare chi è scomparso nell'ultimo anno.

L'occasione è quella dell'ormai classico e atteso momento dedicato all'In Memoriam, che si presenta con un video (che potete vedere in apertura di questo articolo) realizzato con immagini di repertorio.

Il primo ricordo va alla morte più recente e sconvolgente, quella di Kobe Bryant, che è stato protagonista degli Academy Awards con il suo cortometraggio Dear Basketball: The legend of Kobe Bryant. Tra gli altri attori e attrici menzionati ci sono anche Robert Forster (protagonista nella serie TV Breaking Bad), il gigante Peter Mayhew (Chewbacca nella saga originale di Star Wars), Peter Fonda (indimenticabile in Easy Rider), l'attrice Doris Day (protagonista, tra gli altri, di L'uomo che sapeva troppo di Alfred Hitchcock), il "nostro" Franco Zeffirelli e, ovviamente, Kirk Douglas.

Nonostante i tanto nomi, come capita quasi ogni anno, l'Academy ha "dimenticato" di inserire qualche attore o attrice.

Tra i nomi omessi ci sono Luke Perry (morto il 4 marzo 2019), l'attore statunitense Jan-Michael Vincent (morto il 10 febbraio 2019), l'attore americano Michael J. Pollard (morto il 20 novembre 2019), l'attore comico americano Tim Conway (morto il 14 maggio 2019), l'attore californiano Sid Haig visto nei recenti film horror di Rob Zombie (morto il 21 settembre 2019) e il giovane attore della saga di Descendants, Cameron Boyce, morto all'età di 20 anni il 6 luglio 2019.

Luke Perry è stato uno degli attori più menzionati sui social. Alcuni hanno rimproverato alla'Academy questa grave mancanza, considerando che Perry è stato anche protagonista di C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, ovvero uno dei film più nominati alla 92esima edizione degli Oscar.

Oltre al ruolo accanto a Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, Perry è una icona degli anni '90 per il suo ruolo da bello e dannato nella serie di culto Beverly Hills 90210 e, più recentemente, protagonista della serie TV di successo Riverdale.

Ad accorgersi di questa mancanza sono stati anche diversi utenti del web:

I know people always get left out of the “In Memoriam” but how do you omit #LukePerry who was in one of the most nominated films this year?! #Oscars pic.twitter.com/dLOHgwf7kz — AJ Feuerman (@ajfeuerman) February 10, 2020

Was Luke Perry left off the "In Memoriam" slideshow in the same year a film he's in is nominated 10 times? Yeesh, #Oscars.#LukePerry #AcademyAwards pic.twitter.com/c3NVAyeoFi — Kevin Fiddler (@KFidds) February 10, 2020

The #InMemoriam section did not include my beloved Tim Conway and the entire Oscar process needs to be investigated! pic.twitter.com/OY38vku605 — Ed South (@edsouth) February 10, 2020

Luke Perry deserves better. #InMemoriam — Bryan Bishop (@BaldBryan) February 10, 2020

And where was Jan-Michael Vincent? — BenM337 (@BenM337) February 10, 2020

As in January or as that some kind of Jan-Michael Vincent reference? pic.twitter.com/t1LZvgPGEC — Carlos Mucha (@mucha_carlos) February 9, 2020

Nonostante le mancanze di questi attori, quello dell'In Memoriam è sempre un momento emozionante e fonte di sorprese per chi, in quei momenti, scopre che uno dei loro attori o attrici è scomparso per sempre.

