Oscar 2020: James Corden e Rebel Wilson in costume da Cats [VIDEO]

di Rina Zamarra - 10/02/2020 10:16 | aggiornato 10/02/2020 10:20

I vincitori degli Oscar per i migliori effetti speciali hanno ricevuto la loro statuetta da James Corden e Rebel Wilson vestiti da gatti, come nel film Cats.

James Corden e Rebel Wilson si sono presentati sul palco degli Oscar vestiti da gatti per consegnare la statuetta al film vincitore nella categoria dei migliori effetti speciali.

I due attori avevano tanto di baffi, orecchie e pelo, proprio come i loro personaggi nel film Cats.

Una volta davanti al microfono, i due hanno subito esordito sottolineando quanto entrambi siano consapevoli dell’importanza degli effetti speciali. In effetti, il criticato Cats ha suscitato da subito grande ironia sul web proprio per gli effetti utilizzati e per la trasformazione in gatti del ricco cast che, oltre a James Corden e Rebel Wilson, include Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift e Francesca Hayward.

Direct your compliments and complaints to James Corden for coming up with the idea to present an award in #Cats costumes with Rebel Wilson https://t.co/5agg7FRipM pic.twitter.com/E5MBJFjNEW — Variety (@Variety) February 10, 2020

L’adattamento cinematografico del famoso musical di Andrew Lloyd Webber con la regia di Tom Hooper non è piaciuto molto alla critica ed è stato snobbato anche agli Oscar, dove non era nominato in nessuna categoria.

Purtroppo, le cose non sono andate meglio neppure sul fronte degli incassi. Il film ha perso circa 24 milioni di dollari. Gli incassi ottenuti, infatti, hanno raggiunto la cifra di circa 71 milioni di dollari, a fronte di un investimento per la realizzazione pari a 95 milioni di dollari.

Visto il mancato successo del film, James Corden e Rebel Wilson hanno dimostrato davvero una grande ironia nel presentarsi sul palco in veste da gatto. I due poi si sono lanciati in un piccolo siparietto prima di annunciare il vincitore, giocando con il microfono proprio come se fossero due felini.

L’Oscar è andato a Guillaume Rocheron, Greg Butler e Dominic Tuohy per 1917. E chissà forse anche i simpatici James Corden e Rebel Wilson potrebbero ricevere un premio per la loro performance da gatti.

Cats, infatti, ha ottenuto 9 nomination ai Golden Raspberry Awards (Premi Lamponi Dorati), noti anche come Razzie Awards. Si tratta dei premi che annualmente vengono assegnati ai film considerati i peggiori della stagione. Ebbene, James Corden e Rebel Wilson sono nominati nelle categorie di peggior attrice non protagonista e peggiore attore non protagonista!