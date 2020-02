Cinema

di Pasquale Oliva - 10/02/2020 12:24 | aggiornato 10/02/2020 12:28

Spazio alla musica e soprattutto alla sorpresa targata Enimen sul palco degli Oscar 2020. Il rapper statunitense ha cantato la hit Lose Yourself ma a tenere banco sono le reazioni di alcune star, su tutte quella del regista Martin Scorsese.

Sarà diventato un amante delle sorprese Eminem. Dopo aver pubblicato lo scorso 17 gennaio senza alcun preavviso l'album Music to Be Murdered By, il rapper statunitense si è esibito sul palco della 92sima edizione degli Academy Awards facendo scatenare la maggior parte dei presenti alla cerimonia sulle note di Lose Yourself e mandando in tilt il web.

La Notte degli Oscar 2020 sarà ricordata anche per la spettacolare performance di quello che è considerato uno dei migliori artisti della scena musicale hip hop. Dopo l'introduzione di Lin-Manuel Miranda, che nel suo discorso ha sottolineato la fondamentale importanza della musica nel mondo del cinema citando pietre miliari come Don't You (Forget About Me) dei Simple Minds (da The Breakfast Club) e Moon River di Audrey Hepburn (da Colazione da Tiffany), il rapper si è presentato a sorpresa sul palco per eseguire Lose Yourself, brano originale scritto per 8 Mile (2002) e vincitore nel 2003 del Premio Oscar come miglior canzone.

Probabilmente in pochi ricorderanno che Eminem in quell'occasione non ritirò di persona l'ambita statuetta (non si presentò alla cerimonia perché convinto di non essere tra i premiati della kermesse) e l'unico a godere di quel momento di gloria fu Luis Resto, uno degli autori di Lose Yourself.

Look, if you had another shot, another opportunity... Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo — Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020

Ebbene, con un ritardo di ben 17 anni (per celebrare l'imminente diciottesimo anniversario del singolo), il buon Marshall Mathers III ha fatto il suo debutto agli Academy Awards, accompagnato dalla meritata standing ovation dei presenti in sala.

Eminem convince tutti (o quasi)

Lose Yourself è una canzone che ha lasciato il segno, conosciuta anche da chi non è un amante del genere rap. Racconta la storia non solo di B-Rabbit, il protagonista di 8 Mile, ma anche dello stesso Eminem, di come ha realizzato i suoi sogni affrontando con coraggio le difficoltà della vita. Il singolo è diventato una sorta di inno generazionale, con un ritornello che funziona perfettamente (cosa che non guasta mai).

È dunque facile spiegarsi perché l'esibizione di Eminem abbia fatto alzare in piedi molti dei presenti alla cerimonia, che a modo loro (cantando e tenendo il tempo con la testa e con la mani) hanno contribuito alla riuscita della performance. Eppure, nonostante l'entusiasmo generale, non tutti sono stati contagiati dalla carica musicale dell'artista statunitense. Le telecamere hanno infatti mostrato le reazioni confuse di alcune star come Idina Menzel, Billie Eilish (la cui voce ha accompagnato il toccante segmento In Memoriam) e soprattutto Martin Scorsese. All'attento popolo del web non sfugge mai nulla, è risaputo, prepariamoci dunque ad una gigantesca ondata di meme.

Le potenti note di Lose Yourself sono sembrate inefficaci per il regista di The Irishman, apparentemente annoiato durante l'esibizione. Ma per alcuni è solo colpa delle luci.

Martin Scorsese made a marathon movie in The Irishman but is passing out to an Eminem performance! #Oscars pic.twitter.com/WZ5DEcVmm5 — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) February 10, 2020

Per altri invece questo è il tipico stato di chi non riesce a resistere alle oltre tre ore di durata di The Irishman.

Hour three of The Irishman pic.twitter.com/WA2WZtqfnj — pourmecoffee (@pourmecoffee) February 10, 2020

Non sono passate inosservate nemmeno le reazioni di Idina Menzel e Billie Eilish, apparse abbastanza interdette. La giovane cantante della hit Bad Guy può però contare sull'alibi dell'età, essendo nata nel 2001 (Lose Yourself è del 2002).

Biggest surprise this evening was seeing Idina Menzel experiencing ‘Lose Yourself’ for the first time. What a moment. #Oscars #Oscars2020 #Eminem pic.twitter.com/ZEQoecds4y — Anihtek (@anihtek) February 10, 2020

The Academy La reazione di Billie Eilish all'esibizione di Eminem agli Oscar 2020

Hanno invece particolarmente apprezzato la sorpresa Gal Gadot (Wonder Woman nel DC Extended Universe), Anthony Ramos (attore e cantante statunitense protagonista del musical Hamilton), Brie Larson (Captain Marvel nel MCU) e altri.

The Academy Gal Gadot

The Academy Anthony Ramos

The Academy Brie Larson

The Academy Zazie Beetz

The Academy Kelly Marie Tran

Cosa ne pensate della performance a sorpresa di Eminem agli Oscar 2020? E delle reazioni delle star presenti al Dolby Theatre di Los Angeles?