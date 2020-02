CinemaCelebrity

di Alice Grisa - 10/02/2020 09:36 | aggiornato 10/02/2020 09:41

Dal photobombing di Timothée Chalamet e la reazione di Margot Robbie alla prima statuetta di Brad Pitt come attore: tutti i momenti più indimenticabili degli Oscar 2020.

Dai premi ai discorsi, dall’humor ai vestiti, gli Oscar 2020 si sono conclusi lasciandosi alle spalle una scia di stelle, di sorprese e piccoli grandi momenti già volati verso il mondo del virale.

La notte appena conclusa ha consegnato premi attesi e inattesi, da Bong Joon-ho a Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Renée Zellweger e Laura Dern. E le ore losangeline allo storico Dolby Theatre hanno consegnato occasioni di riflessioni e ilarità.

Dal momento fangirl di Margot Robbie Timothée Chalamet al bellissimo e geniale abito di Natalie Portman. Dal discorso di Joaquin Phoenix alla prima vittoria di Brad Pitt, la nottata è stata memorabile. C’è stato spazio anche per una sorpresa di Eminem e un sandwich al tacchino. Scopriamo insieme questi best moment.

Il photobombing tenerissimo di Timothée Chalamet a Margot Robbie

La giovane star, rivelazione di Un giorno di pioggia a New York e di Piccole Donne, sul red carpet ha fatto una divertente incursione in uno scatto riservato alla splendida Margot.

L’attrice ha gradito l’ilarità del momento e gli ha messo ironicamente le mani intorno alle guance.

Variety ha colto l'attimo.

And the #Oscars for the best photo-bomb goes to... Timothee Chalamet and Margot Robbie pic.twitter.com/DGRUDQNuRq — Variety (@Variety) February 10, 2020

Il primo Oscar per Brad Pitt (che svapa sul red carpet e parla di Trump)

I fan di Brad Pitt aspettavano questo momento almeno dall’inizio degli anni ’90. L’attore ha ricevuto il suo primo Oscar (se si fa eccezione per 12 anni schiavo, dove era stato premiato ma come produttore) come Miglior attore non protagonista per C’era una volta a Hollywood.

Brad ha sfruttato lo spazio del suo discorso per un riferimento politico, ovvero un’allusione alla mancanza di testimoni durante il processo di impeachment del Senato per il presidente Donald Trump.

Mi hanno detto che ho 45 secondi quest'anno, ovvero 45 secondi in più di quello che il Senato ha concesso a John Bolton questa settimana.

La star ha anche ringraziato i suoi figli per tutto il supporto.

Sul red carpet i giornalisti hanno avvistato l’attore mentre fumava la sigaretta elettronica.

Il prezioso abito di Natalie Portman

Natalie Portman è apparsa in Dior sul red carpet, con un incantevole abito nero e oro, finemente decorato, con strati di tulle, broccati e piccoli strass.

Il vestito da sera era abbinato a un capospalla nero che riportava all’interno del bavero i ricami dei nomi di tutte le donne registe non nominate agli Oscar. Un utile riferimento al #MeToo e ai cambiamenti sociali e culturali degli ultimi tempi, anche se - è innegabile e il look della star lo ricorda - c'è ancora molta strada da fare.

natalie portman has all the female directors who were snubbed embroidered on her cape. this legend #oscars pic.twitter.com/sUtYOmhvZz — courtney (@infamousmargot) February 10, 2020

Bong Joon-ho vince l’Oscar e dichiara: ‘Berrò fino a domani mattina’

Il regista di Parasite, film che ha ricevuto 4 Oscar (tra cui Miglior film e Miglior regia) è talmente scioccato da quella statuetta che conosce un modo solo per farlo sembrare reale: affogare quel momento negli alcolici. La sua battuta (politicamente scorretta) ha scatenato l’ilarità della platea.

Berrò fino a domani mattina.

Bong Joon-ho andiamo a bere insieme — pol (@ohyouknownothin) February 10, 2020

Guys please stop giving Bong Joon-ho awards so he can go drink. — Matt Singer (@mattsinger) February 10, 2020

Il sandwich al tacchino nella notte degli Oscar

Epic win. La giovane star di C’era una volta a Hollywood, Julia Butters (che nel film interpreta la bambina talentuosa Trudi Fraser) si è portata lo snack da fuori, ovvero un panino al tacchino. Come mai?

Non mi piace quasi niente del cibo che c’è qui.

Julia Butters brought a turkey sandwich in her purse because "I don't like some of the food here. #Oscars pic.twitter.com/sCDTr4GZYq — Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 9, 2020

Un romantico Keanu Reeves porta sua mamma sul red carpet

Keanu Reeves ha scelto un'accompagnatrice d'eccezione per la notte degli Oscar 2020: sua mamma.

Sono rimasti tutti colpiti dall'eleganza e dal portamento della signora, che indossava un tuxedo bianco, coordinato ai capelli acconciati in un pixie-cut dall'effetto bed-head. Chic e allo stesso tempo contemporanea.

In un breve video scopriamo che Keanu l'ha presentata alla collega Rebel Wilson.

Keanu Reeves and His Mom on Red Carpet Oscars 2020 pic.twitter.com/u6pzB8eODX — Keanu Reeves หนูรักเค้า ❤ (@keanureevesmore) February 10, 2020

Eminem si esibisce a sorpresa

La sorpresa di Eminem ha elettrizzato il pubblico, che ha fatto una standing ovation al rapper.

Tutto è cominciato con Lin-Manuel Miranda che ha presentato un montaggio di famosi film accompagnati dalle altrettanto famose canzoni di riferimento, come The Power of Love per Ritorno al futuro. Quando è stato il momento di Eight Mile, film del 2002, non è partita la colonna sonora ma è apparsa una band dal vivo ed Eminem si è esibito sulle note di Lose Yourself.

Hanno gradito tutti il momento... o quasi.

SCORSESE FELL ASLEEP DURING EMINEM’S PERFORMANCE pic.twitter.com/F0jZRFDjMW — oscar nominee florence pugh ⴵ (@chaoswaIking) February 10, 2020

Il discorso di Joaquin Phoenix

L’Oscar di Joaquin Phoenix per la sua interpretazione in Joker era praticamente certo. L’attore ha scelto un discorso profondo e impegnato per l’accettazione del premio.

Phoenix ha esortato chi era all’ascolto ad agire con "amore e compassione", utilizzandoli come principi guida nella lotta quotidiana per cambiare i sistemi di ingiustizia.

Penso che, se parliamo di disuguaglianza di genere o di razzismo o di diritti alienati o di diritti indigeni o di animali, stiamo parlando della lotta contro l'ingiustizia. Stiamo parlando della lotta contro la convinzione che una nazione, un popolo, una razza, un genere o una specie abbiano il diritto di dominare, controllare e utilizzare e sfruttare un'altra impunemente.

E ancora:

Ci sentiamo in diritto di inseminare artificialmente una mucca e, quando lei partorisce, portiamo via suo figlio, anche se le sue grida di angoscia sono inconfondibili. Quindi, prendiamo il suo latte, che è destinato al suo vitello, e lo mettiamo nel nostro caffè e nei nostri cereali, e sono convinto che temiamo l'idea di un cambiamento personale, perché pensiamo che dobbiamo sacrificare qualcosa per rinunciare a qualcosa.

L’attore ha portato l’attenzione anche sui cambiamenti climatici e i problemi ambientali.

Janelle Monae apre la notte degli Oscar dedicando il suo mash-up alle donne registe

Il numero d’apertura degli Oscar 2020 è stato un omaggio al cinema black e alle registe donne non presenti nelle menzioni dei premi.

Sul palco, una Janelle Monae in smoking con una canzone ispirata a A Beautiful Day in the Neighborhood, per poi passare a Come Alive insieme a Billy Porter. Sullo sfondo, una coreografia che comprendeva ballerini vestiti da Joker, personaggi di Piccole Donne e di 1917 mentre il palco traboccava dei fiori di Midsommar.

A inizio esibizione, la Monae ha dedicato un pensiero alle registe che “hanno realizzato film incredibili nel 2019 e non sono state riconosciute”.

Celebriamo le donne che hanno diretto grandi film!

Billie Eilish e la cover di Yesterday dei Beatles

La giovanissima cantautrice Billie Eilish è una delle rivelazioni dell'anno per la sua forte personalità e il suo talento.

Introdotta da Steven Spielberg, agli Oscar 2020 si è esibita sulle note di una famosissima canzone: Yesterday dei Beatles.

Capelli bicolor, abito nero, grande intensità espressiva per il segmento In Memoriam (che ha destato qualche polemica).

Quale di questi momenti vi ha colpito ed emozionato di più?