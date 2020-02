Oscar 2020: Parasite fa la storia insieme a Bong Joon-Ho [VIDEO]

Cinema

Parasite conquista gli Oscar ma anche la platea che chiede a gran voce che le luci vengano riaccese per permettere ai produttori di continuare il loro discorso di accettazione.

L'annuncio di Parasite come Miglior film sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, per gli Oscar 2020, ha generato un enorme boato di sorpresa in platea e scroscianti applausi.

Parasite è il primo film non in lingua inglese a vincere il premio Oscar nella categoria principale del Miglior film.

"Sono senza parole. Non pensavamo potesse mai accadere, siamo così felici." Ha esordito così la produttrice di Parasite, Kwak Sin-ae, sul palco degli Academy Awards, circondata dagli attori e le attrici del film, nonché dagli altri produttori e dal regista e sceneggiatore Bong Joon-ho.

Poi Sin-ae ha detto di sentire che la vittoria del film sud-coreano è avvenuta in un momento storico molto opportuno e ha ringraziato tutti i membri dell'Academy per aver preso questa decisione.

Purtroppo le rigide regole televisive impongono un determinato tempo per il discorso dei protagonisti degli Oscar, quindi oltre a Kwak Sin-ae nessun altro ha potuto prendere la parola, quando si sono spente le luci sul palco. Ma questa volta, gli spettatori in platea (tra cui Charlize Theron e Tom Hanks) si sono ribellati a tale decisione, chiedendo a gran voce che le luci fossero riaccese e venisse permesso ai produttori di Parasite di continuare il loro discorso.

L'Academy ha risposto positivamente a questa sollecitazione, permettendo alla produttrice esecutiva Miky Lee di intervenire e di dedicare uno speciale ringraziamento a Bong Joon-Ho:

Vorrei davvero ringraziare il regista Bong. Grazie per essere te. Mi piace tutto di lui, il suo sorriso, i suoi capelli folli, il modo in cui parla, il modo in cui cammina e soprattutto il modo in cui dirige. Ma quello che mi piace davvero di lui è il suo senso dell'umorismo e il fatto che non si prende mai sul serio. Grazie mille. Vorrei ringraziare chiunque ha supportato Parasite, chi c'ha lavorato e chi lo ha amato.

Poi Lee ha ringraziato il pubblico coreano, il suo supporto e il suo essere critico verso i film. Questo, secondo Lee, ha permesso loro di lavorare sempre meglio alle loro produzioni.

Dall'account Twitter di The Academy, ecco il video completo di ciò che è successo:

Oltre al Miglior film, Parasite ha anche vinto il premio come Miglior film in lingua non inglese (Miglior film straniero), come era stato abbondantemente previsto dopo il premio ai Golden Globes, ai BAFTA, al Festival di Cannes 2019 e praticamente a ogni festival o cerimonia di premiazione di film relativa all'anno 2019.

Altri importanti Oscar per Parasite sono arrivati per la Miglior sceneggiatura originale a la Miglior regia, entrambi accettati da Bong Joon-ho, come potete vedere nei video qui sotto dalla pagina Facebook The Academy.

A ritirare l'Oscar per la Miglior sceneggiatura originale, insieme a Bong Joon-Ho, c'è stato anche il co-sceneggiatore Han Jin-won:

Durante il ringraziamento per l'Oscar per la Miglior regia, Joon-ho ha voluto menzionare il suo amore per Quentin Tarantino e per Martin Scorsese (entrambi candidati nella stessa categoria). Quando il regista premiato ha nominato Scorsese, dicendo che il lavoro del regista americano è stato materia di studio per lui, il pubblico in platea ha dedicato una spontanea standing ovation al regista di The Irishman:

Bong Joon-Ho a un passo dal record di Walt Disney

Parasite ha quindi fatto la storia degli Oscar vincendo nelle categorie Miglior film straniero e Miglior film e per poco, anche Bong Joon-Ho avrebbe potuto eguagliare un altro record, ovvero quello di Walt Disney, che in un solo anno vinse ben 4 statuette.

Nel 1954, infatti, Walt Disney è stata la prima persona a ricevere ben 4 premi Oscar in una sola sera. Questi erano quelli per il Miglior Cortometraggio d'animazione (Toot, Whistle, Plunk and Boom), per il Miglior Cortometraggio Documentario (Cacciatori eschimesi), per il Miglior Documentario (Deserto che vive) e per il Miglior Cortometraggio a due bobine (Il paese degli orsi).

Nel 2020, Joon-Ho si è quasi ritrovato nella stessa condizione, dato che ha ricevuto il premio nelle categorie Miglior sceneggiatura originale, Miglior regia, Miglior film, oltre a quella come Miglior film straniero che tecnicamente non può essere presa in considerazione, poiché viene vinta e idealmente consegnata al paese del film e non al produttore.

Direttamente dall'account YouTube ufficiale degli Oscar, qui sotto potete vedere l'emozione e ascoltare le battute di Walt Disney per il fatto che viene chiamato più volte sul palco:

La 92esima notte degli Oscar verrà difficilmente dimenticata e, grazie a Parasite, resterà negli annali della storia.

