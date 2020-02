Celebrity

di Maria Teresa Moschillo - 10/02/2020 10:40 | aggiornato 10/02/2020 10:45

In un sontuoso e scintillante abito champagne di Oscar de la Renta, Scarlett Johansson ha brillato sul red carpet degli Oscar 2020 pur non avendo portato a casa nessun premio.

Quella appena trascorsa è stata una lunga notte: la notte degli Oscar 2020, evento attesissimo che conclude la stagione dei premi di Hollywood. L'annuncio dei vincitori non ha di certo stupito - Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt e Laura Dern erano già da mesi dati per favoriti - ma, come sempre, c'è stata tanta delusione per chi è rimasto a bocca asciutta.

Non per tutti, però. Scarlett Johansson, per esempio, era nominata sia per Marriage Story che per Jojo Rabbit (rispettivamente per Migliore attrice e Migliore attrice non protagonista), non ha vinto nessun premio ma si è ugualmente distinta meritando senza ombra di dubbio una menzione d'onore per il look.

Come riporta E!Online, l'attrice era splendida nel suo abito champagne di Oscar de la Renta, un long dress a sirena con scollo Bardot impreziosito sul corpetto da drappeggi e intrecci di perline e cristalli. Con lei sul red carpet c'era Colin Jost, l'amatissimo fidanzato che dovrebbe sposare a breve (per Scarlett si tratta del terzo matrimonio).

Scarlett Johansson should win an Oscar just for existing. #Oscars

pic.twitter.com/GpibPr6CaI — Tom (@Tom_Haisem98) February 10, 2020

Scarlett Johansson ha messo a segno un altro colpo vincente in termini di stile quando si è presentata al party di Vanity Fair post premiazione indossando un abito altrettanto sensuale. Per alcuni, nonostante la mancata vittoria, è sicuramente stata lei la regina degli Oscar 2020.

Il secondo look di Scarlett, ancora una volta firmato Oscar de la Renta, è stato più audace del primo: l'abito color oro chiaro - creato su misura per lei - prevedeva uno spacco laterale piuttosto profondo e un oblò sul fianco che lasciava intravedere uno dei suoi tatuaggi.

Scarlett Johansson at the 2020 Vanity Fair #Oscars Party pic.twitter.com/9ua4C97J43 — best of scarlett (@badpostscar) February 10, 2020

Non bisogna necessariamente aggiudicarsi un Oscar per brillare a Hollywood, e Scarlett Johansson ne è la prova lampante! Quale dei suoi due look avete preferito?