di Pasquale Oliva - 10/02/2020 15:17 | aggiornato 10/02/2020 15:21

Pur non avendo vinto il Premio Oscar come Miglior attore non protagonista Tom Hanks ha messo la sua firma nell'ultimo capitolo della storia degli Academy Awards. I suoi piegamenti sul red carpet non passano inosservati.

Sessantatre anni e non sentirli. Ecco cosa si pensa guardando Tom Hanks fare con scioltezza alcuni piegamenti sul red carpet dei 92esimi Academy Awards, con il completo ovviamente. L'attore statunitense, coinvolgendo un più che disponibile Sergente dell'Esercito degli Stati Uniti d'America, si è reso protagonista del simpatico siparietto durante la tradizionale passerella che anticipa l'annuale cerimonia.

Il due volte Premio Oscar come miglior attore protagonista (nel 1994 con Philadelphia e nel 1995 con Forrest Gump) ha un rapporto speciale con le forze militari statunitensi. Nel 2006 è stato nominato membro onorario della U.S. Army Rangers Hall of Fame per il ruolo di John H. Miller in Salvate il Soldato Ryan (1998) diretto da Steven Spielberg, pellicola che alla kermesse del 1999 si aggiudicò - tra gli altri - il Premio Oscar per la miglior regia. Sono passati ormai tanti anni, ma Tom Hanks è ancora in gran forma.

Tom Hanks Drops and Does Push Ups with a U.S. Army Sergeant on the #Oscars Red Carpet https://t.co/jAOtmze4qR pic.twitter.com/aqyfzMnlRq — People (@people) February 10, 2020

Alla Notte degli Oscar 2020 l'interprete del professor Robert Langdon è stato molto vicino alla vittoria della sua terza statuetta. Candidato come miglior attore non protagonista per il ruolo di Fred Rogers in Un amico straordinario, Hanks non è riuscito alla fine a spuntarla. Brad Pitt - Cliff Booth in C'era una volta... a Hollywood - ha sbaragliato la concorrenza.

Magra consolazione invece per la vittoria di Toy Story 4 nella categoria Miglior lugometraggio animato. Tom Hanks è infatti lo storico doppiatore dell'amato Sceriffo Woody, in Italia con la voce del compianto Fabrizio Frizzi fino al 2010.

Congratulations to #ToyStory4 for winning the Academy Award for Best Animated Feature! #Oscars pic.twitter.com/OoDup4wvwT — Toy Story 4 (@toystory) February 10, 2020

La star californiana scommettiamo diventerà protagonista di numerosi meme, e non solo per i piegamenti. Tom Hanks ha infatti sentitamente 'protestato' durante la cerimonia (insieme a Charlize Theron) per concedere più tempo ad alcun membri del cast e della produzione di Parasite sul palco degli Academy dopo aver conquistato il Premio Oscar per il miglior film. Uno strappo alla regola chiesto a gran voce ed ottenuto.

Ecco il Tom scatenato:

WHO ELSE IS WEEPING pic.twitter.com/SzrldcrtMS — Variety (@Variety) February 10, 2020

Pur mancando all'appello nella lista dei premiati, Tom Hanks a modo suo esce vincitore dalla Notte degli Oscar 2020. Non credete?