di Elena Arrisico - 10/02/2020 10:37 | aggiornato 10/02/2020 10:42

Netflix ha diffuso, per errore, alcuni dettagli e la sinossi della serie TV Resident Evil. La piattaforma di streaming starebbe lavorando al progetto, che si ispira al noto survival horror giapponese.

Arrivano (per errore) i primi dettagli sulla serie Resident Evil, che potrebbe essere prodotta da Netflix. La piattaforma di streaming online pare abbia pubblicato – e rimosso immediatamente – la sinossi della serie attualmente in lavorazione.

Secondo quanto riportato da Comic Book, Netflix avrebbe recentemente aggiornato il proprio Media Center, portale che contiene materiale per la stampa tra cui avrebbe fatto la sua comparsa una piccola descrizione di quello che sarà lo show. Sfortunatamente, Netflix ha subito capito l’errore e ha ritirato la lista, ma non prima che il tutto potesse essere catturato da Wayback Machine: quest’ultima è una sorta di macchina del tempo di Internet, un archivio che racchiude contenuti dal passato che possono essere rivisitati.

Secondo quanto emerso, il Resident Evil di Netflix dovrebbe essere ambientato tra Clearfield - in Maryland – il Greenwood Asylum e Washington D.C., la capitale degli Stati Uniti d'America. La sinossi rilasciata e poi eliminata – come riportato anche sul profilo Twitter di Resident Evil Wiki - recitava:

La città di Clearfield, MD, è rimasta a lungo all’ombra di tre colossi apparentemente non correlati: la Umbrella Corporation, il dismesso Greenwood Asylum e Washington, DC. Oggi, ventisei anni dopo la scoperta del T-Virus, segreti custoditi dai tre inizieranno a essere rivelati ai primi segni di epidemia.

It has finally been confirmed that a Netflix adaptation of Resident Evil is in the works. Attached is a description taken from Netflix's Media Center. See also a WaybackMachine archive of the search result we took a few minutes ago:https://t.co/sAtmqupwuV pic.twitter.com/wmPgoLtafI — Resident Evil Wiki (@RE_Wiki) February 7, 2020

Sfortunatamente, non ci sono ulteriori dettagli, ma - dato quanto accaduto - non è difficile credere che presto ne sentiremo parlare nuovamente.

È già da un po’ di tempo che circolano delle voci circa l’interesse di Netflix nei confronti di una serie TV basata sul franchise di Resident Evil e pare proprio che questi rumor abbiano un fondamento. I primi di febbraio, Redanian Intelligence e Dual Shockers hanno dato la notizia che la serie dovrebbe essere prodotta da Netflix, in collaborazione con Constantin Film e composta da otto episodi di un’ora ciascuno. L’inizio delle riprese dovrebbe avvenire a giugno in Sudafrica per, poi, terminare a ottobre.

Nato nel 1996 come videogioco, Resident Evil è presto diventato un survival horror franchise di enorme successo che ha portato alla nascita di diversi videogiochi, fumetti, libri e film: ricordiamo, ad esempio, i sei adattamenti cinematografici che hanno come protagonista Milla Jovovich. I fan sono, al momento, in attesa dell’uscita del remake di Resident Evil 3, che sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 3 aprile 2020.

Non si hanno notizie circa il cast o i personaggi che potrebbero fare parte del progetto. Non ci resta che attendere delle conferme ufficiali da parte di Netflix ma, tenendo conto delle tempistiche, la serie TV basata sul franchise di Resident Evil potrebbe non vedere la luce prima del 2021.