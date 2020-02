Cinema

di Eva Carducci - 10/02/2020 08:56 | aggiornato 10/02/2020 09:02

Da Martin Scorsese addormentato alla standing ovation per Eminem, all'inaspettata vittoria di Parasite. Analisi e riflessioni di una notte difficile da dimenticare, impossibile da non amare

Red carpet freddo, ma solo nella temperatura. La 92esima edizione degli Oscars accoglie i nominati, e futuri premiati, con una temperatura più londinese che losangelina. Ma la città degli Angeli non delude mai, e il red carpet si scalda subito a suon di look eccentrici da far invidia a Achille Lauro.

A partire da Billy Porter, che ha scortato, in un vestito dal top dorato, gli spettatori e gli attori sul red carpet fino alle ore più piccole della notte (per noi europei).

Rebel Wilson (emozionata per la sua prima notte degli Oscars) ci toglie le parole di bocca:

È incredibile pensare che tutte le star di tutti i film più acclamati da pubblico e critica siano qui, in questo momento. Non è la mia prima premiazione, ma gli Oscars sono un’altra cosa.

Gli Oscars che tutti i premi si portano via

Non possiamo che concordare con lei, perché nonostante l’Award Season, vale a dire la stagione delle premiazioni, sia partita un mese fa dai Golden Globes questa notte è decisamente quella più importante a Hollywood.

E se fino a qualche settimana fa i possibili pronostici erano davvero imprevedibili, con il passare delle premiazioni (e con l’arrivo in particolare dei SAG Awards) i bookmaker, insieme ai critici cinematografici, si sono placati, delineando quella che a tutti gli effetti sembrava essere la più prevedibile notte degli Oscars degli ultimi anni.

Ma se le precedenti edizioni ci hanno insegnato qualcosa, è che nulla è davvero prevedibile nella notte degli Academy Awards.

Che lo spettacolo abbia inizio

Un’introduzione che celebra l’arte dello storytelling, ci convince all'instante, con un mashup fra Joker e Midsommar, in cui passano anche alcune scene dei film non candidati, come Avengers Endgame (il più grande incasso, non solo dell’anno) e Hustler (con una JLo non candidata per un soffio). Ma non sono tutte gioie quelle che luccicano, all’inizio infatti viene subito messo il dito nella piaga, ricordando il mancato Oscar di La La Land.

Iniziare con il botto: Brad Pitt

Prima cinquina una delle più attese, quella per il miglior attore non protagonista. Joe Pesci neanche si presenta (a buon motivo) perché a vincere è Brad Pitt.

Discorso epico, come tutti quelli della stagione delle premiazioni. Con le lacrime agli occhi, come le nostre.

Mai dare nulla per scontato

La prima sorpresa arriva dal miglior film d’animazione. Quotatissimo Klaus (anche dai bookmaker) ma a vincere è Toy Story 4. Ad alleviare le ferite arriva Idina Menzel (presentata da Josh Gad, che scherza sull’errore di pronuncia di qualche anno fa di John Travolta), che incanta tutti con la celestiale Into the Unknow (canzone in concorso per Frozen 2) cantata anche in diverse lingue dalle interpreti internazionali (tra i paesi citati però manca l’Italia).

Colpo di scena! Primo Oscars alla Corea del Sud (e citazione all'Italia)

L'Italia manca in questa edizione, ma si sente nelle note di Parasite. Gianni Morandi e la sua In ginocchio da te la fanno da padrone quando il film vince il primo Oscar e il primo riconoscimento dell'Academy per la Corea del Sud. Andando, ancora una volta, contro i pronostici. Ma ha quindi senso fare questi pronostici?

Se per un mese abbiamo seguito con attenzione tutte le premiazioni, se abbiamo letto critiche e ascoltato le opinioni del pubblico, ha ancora senso predirre la notte meno prevedibile di Hollywood?

Dopo l'ennesimo colpo di scena abbiamo buttato le schedine, strappato le statistiche e le classifiche e ci siamo goduti la serata, cullati da una conduzione senza conduttori, con presentatori affabili, divertenti, che nei loro pochi minuti di monologo hanno saputo tirar fuori il meglio. Abbiamo pianto con il ricordo di chi non c'è più, che ha riaperto ferite fresche come quelle per Kobe Bryant, elogiato in più di un discorso di ringraziamento. Sulle lacrime della mamma di Laura Dern, che aveva portato per la prima volta la figlia all'età di sei anni alla premiazione degli Oscars (quando lei era stata nominata per il film con Martin Scorsese). Lacrime per una grande attrice che, alla terza nomination, vince il suo primo Academy Award, anche negli occhi di Greta Gerwig, compagna del regista di Marriage Story (per cui l'attrice è stata premiata), in lizza con il suo Piccole Donne, in cui Laura Dern interpreta la mamma delle sorelle March. Un'unica, grande, famiglia.

Ci siamo gasati con il medley delle migliori colonne sonore, ci siamo fomentati con Eminem (da standing ovation, in grado di risvegliare anche un assopito Martin Scorsese) che ha riabilitato la sua Lose Yourself, senza sapere che qualcuno, dall'altra parte del mondo, recentemente aveva storpiato quel suo capolavoro.

Rebel Wilson e James Corden sanno prendersi in giro, e vestiti da gatti presentano la categoria per i migliori effetti speciali, dichiarando quanto siano importanti per un film (il loro Cats ha pagato al botteghino proprio per la mancanza di visual effect degni di nota).

La grande sorpresa arriva con Bong Joon-ho, che strappa la statuetta a Sam Mendes come miglior regista, mentre incredulo ringrazia i suoi mentori, Martin Scorsese e Quentin Tarantino, convinto che i suoi doveri per la serata fossero finiti. Ci era mancata Olivia Colman e i suoi discorsi divertenti e al vetriolo.

Joaquin Phoenix che ritira il premio, nel suo perenne disagio, capace di commuovere chiunque passando dal latte di mucca a suo fratello River, in un flusso di pensieri di cui solo lui possiede la chiave.



Una splendida Jane Fonda ci fa andare tutti a nanna annunciando il miglior film, Parasite. Sorpresi, divertiti, meno annoiati del solito ripensiamo ai film visti in questa, passateci il termine, ottima annata, non potendo fare a meno di pensare a quanto il cinema sia importante nella nostra vita (e a quanto l'anno prossimo avremo cura di evitare ogni pronostico).