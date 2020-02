Cinema

[Spoiler!]

di Matteo Tontini - 10/02/2020 16:43 | aggiornato 10/02/2020 16:47

L'opera di Curry è una metafora su come i social media abbiano reso il voyeurismo parte integrante della vita quotidiana.

Nel corso della notte degli Oscar 2020, il premio al Miglior cortometraggio è stato assegnato a The Neighbors' Window, film di 20 minuti (che è possibile vedere in toto in apertura dell'articolo) diretto da Marshall Curry.

Si tratta della quarta nomination agli Oscar per Curry: lo scorso anno, il regista ne ha ricevuta una per A Night at the Garden, docufilm che utilizza scene tratte da una manifestazione nazista del 1939 al Madison Square Garden; andando a ritroso, nel 2011 è stato invece candidato con If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front e nel 2005 con Street Fight, il suo primo lavoro.

The Neighbors' Window è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival la scorsa primavera, dimostrandosi subito un gioiello. Ha per protagonisti Alli (Maria Dizzia) e suo marito Jacob (Greg Keller), che vivono in un appartamento a New York con i loro bambini. Una sera si accorgono, guardando attraverso la finestra dell'edificio di fronte, che due ventenni stanno avendo un rapporto sessuale piuttosto appassionato senza neppure curarsi di calare le tende.

Guardandoli, Alli pensa alla propria giovinezza e a come, con il tempo, sia diventata una donna frustrata e stanca di prendersi cura dei bambini (complice anche il coniuge poco collaborativo). Le stagioni passano e Alli continua a vivere con gli occhi puntati sui vicini, costantemente attratta dalla gioventù che rappresentano e dal passato che non può riavere.

Marshall Curry dipinge con The Neighbors' Window uno scenario che potrebbe suonare familiare a coloro che trascorrono le proprie giornate spulciando i profili Instagram, Facebook e TikTok di altri utenti, fantasticando sulle loro vite e talvolta idealizzandole.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Il cortometraggio sprona lo spettatore ad apprezzare ciò che la vita ha da offrirgli: quando Alli scopre che sulla giovane coppia si è abbattuta una disgrazia, infatti, inizia a guardare la sua routine quotidiana da una nuova prospettiva. Specie dopo aver saputo che gli stessi ragazzi dell'appartamento di fronte avevano a loro volta "spiato" il suo appartamento, affascinati dai bambini e dalla sua vita matrimoniale.

Via: NJ