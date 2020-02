Timothée Chalamet photobomba Margot Robbie agli Oscar 2020 [VIDEO]

Celebrity

di Matteo Tontini - 10/02/2020 12:20 | aggiornato 10/02/2020 12:25

Uno dei momenti più simpatici della scorsa notte.

Gli Oscar 2020 verranno ricordati soprattutto per la vittoria di Parasite nella categoria più importante, quella di Miglior film. Ma sebbene gli appassionati di cinema fossero in fibrillazione per scoprire i vincitori, era tanta anche la curiosità di vedere le star sul red carpet.

Tra queste brillava Margot Robbie, bellissima con il suo abito nero senza spalline. La Harley Queen di Birds of Prey, in lizza per il premio alla Migliore attrice non protagonista per la sua performance in Bombshell - La voce dello scandalo (statuetta poi vinta da Laura Dern), è stata persino photobombata da Timothée Chalamet mentre posava davanti ai fotografi.

Il giovane attore di Piccole Donne si trovava qualche metro più in là, perfettamente a suo agio davanti a obiettivi che gli illuminavano il volto a suon di flash. A un certo punto lo vediamo avvicinarsi silenziosamente a Margot Robbie, che non lo aveva visto arrivare. Una manciata di scatti insieme, poi lei risponde alla burla mettendogli le mani sul volto con fare affettuoso. È possibile dare un'occhiata al momento in questione nel video riportato in apertura dell'articolo.

Qui sotto, invece, è possibile trovare gli scatti dei due attori insieme.

Margot Robbie and Timothée Chalamet at the 92nd Annual Academy Awards on February 9th, 2020 pic.twitter.com/091sVc47F6 — JACB 🇪🇸 🎥 (@Hispalense1981) February 10, 2020

A dirla tutta, entrambi erano bellissimi: anche lui, più alla moda che mai, con un vestito blu scuro di Prada e i capelli impomatati. C'è chi ha criticato il suo abito perché troppo simile a una tuta, ritenendo che fosse poco adatto alla serata. Ma a Chalamet sta bene qualsiasi cosa indossi, quindi...

Piccole Donne è riuscito ad aggiudicarsi soltanto un premio agli Oscar 2020, quello ai Migliori costumi, sebbene avesse 6 nomination (tra cui quella al Miglior film). Bombshell - La voce dello scandalo, invece, ha vinto la statuetta al Miglior trucco, nonostante concorresse anche nelle categorie di Miglior attrice (Charlize Theron) e Miglior attrice non protagonista (la Robbie, appunto).

Margot Robbie e Timothée Chalamet non sono quindi stati premiati agli Oscar 2020, ma possono sicuramente dire di aver fatto una gran bella figura alla cerimonia.

Via: EW