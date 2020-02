Curiosità

di Rina Zamarra - 11/02/2020 09:32 | aggiornato 11/02/2020 09:36

Una bimba di soli 2 anni sta conquistando il mondo: la piccola è stata ripresa vestita come Elsa di Frozen mentre canta sotto la neve la canzone Let It Go.

La nuova Elsa si chiama Madelyn, ha appena 2 anni e viene dal Texas. La piccola è protagonista di un simpatico video girato dalla mamma e diventato virale con (ad ora) 47 milioni di visualizzazioni solo su Facebook.

La piccola è stata ripresa nel momento in cui ha visto la neve per la prima volta, vestita esattamente come Elsa di Frozen: abito azzurro, capelli biondi raccolti in una treccia, tiara e guanti.

Madelyn ha subito intonato la canzone Let It Go del film, interpretandola proprio come avrebbe fatto Elsa. Non solo, nel momento del crescendo della musica ha persino lanciato via i guanti con un gesto davvero teatrale.

Il tempismo del video è stato perfetto, dato che domenica 9 febbraio Idina Menzel (voce originale di Elsa) è salita sul palco degli Oscar per cantare Into The Unknown, brano candidato nella categoria di miglior canzone originale.

Certo, qualcuno commentando il video si è preoccupato del fatto che la piccola fosse sotto la neve con un vestito troppo leggero e il collo scoperto. La mamma ha chiarito che la bimba ha rifiutato di rovinare il suo costume con un giubbotto, ma comunque è stata fuori meno di due minuti. E al termine del video, è stata subito portata in casa a riscaldarsi.

Di fronte al successo straordinario della piccola Madelyn, la mamma ha creato una intera pagina Facebook dedicata esclusivamente alla sua bimba e alle sue performance nei panni di Elsa. La bambina sembra davvero una grandissima fan e non perde occasione per indossare vestito, guanti e tiara e girare per casa cantando come il suo personaggio preferito.

La mamma ha persino girato un video per chiederle cosa si prova a svegliarsi una mattina e a scoprire che sei diventata famosa. La piccola ripresa nel suo lettino, sempre vestita con un costume di ⤑Frozen, ha commentato con un semplice “ è pazzesco”.