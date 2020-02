Call of Duty Modern Warfare: trailer di lancio e novità per la Stagione 2

Videogames

di Andrea Guerriero - 11/02/2020 14:07 | aggiornato 11/02/2020 14:07

Lo sparatutto in prima persona di Activision e Infinity Ward si prepara ad accogliere la seconda stagione. Tra i contenuti, anche il ritorno dell'agente scelto Simon "Ghost" Riley.

Scatterà oggi 11 febbraio 2020, alle ore 19:00 italiane, uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per tutti gli appassionati di Call of Duty.

Ed in particolare per quelli che hanno apprezzato, e continuano ad affollarne i server, Call of Duty Modern Warfare, ultima incarnazione della saga sparacchina a marchio Activision, concepita come una sorta di soft reboot dagli sviluppatori californiani di Infinity Ward.

Tra una manciata di ore partirà infatti ufficialmente la Stagione 2 dello sparatutto in prima persona, disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La stessa per cui publisher e team di sviluppo hanno rilasciato l'immancabile trailer di lancio:

Un video, quello odierno, che riscalda animi e polpastrelli dei gamer su ogni piattaforma in attesa dell'avvio. E che, soprattutto, illustra tutti i contenuti a cui a breve potranno accedere a titolo del tutto gratuito.

Tutti i contenuti della seconda stagione di Call of Duty Modern Warfare

Con la prossima season di Modern Warfare, assisteremo prima di tutto al ritorno di Simon "Ghost" Riley come Operatore, l'amatissimo personaggio che ha perso la vita in Call of Duty: Modern Warfare 2 e che quindi farà il proprio debutto in questo reboot. Con lui, anche la mappa Rust, ben nota ai "veterani" del franchise, e su cui presto torneranno a volare proiettili.

Non mancheranno neppure le mappe Atlas Superstore - che si propone come una location adatta agli sconti 6 contro 6 -, Bazaar - dedicata alla modalità Gunfight - e Zhokov Boneyard - pensata invece per Guerra Terrestre. Spazio pure alle armi inedite, come il fucile d'assalto Grau 5.56 e il mitra Striker 45, così come ad un immancabile Pass della Battaglia utile a sboccare operatori, skin e progetti per altre bocche da fuoco.

E se è vero che tra i grandi assenti - salvo sorprese - figurano l'attesissima Battle Royale e la vociferata Guerra Terrestre 100 contro 100, Activision promette che prossimamente assisteremo all'introduzione di altre novità aggiuntive, come la mappa multiplayer Khandor Hideout e gli operatori Talon e Mace.

Cosa ne dite, avete già lucidato il vostro arsenale in vista della seconda stagione di Call of Duty Modern Warfare? Cosa ve ne pare dei contenuti confezionati da Infinity Ward per il suo apprezzato FPS?