Dopo gli Oscar a Parasite, quali film dirigerà il regista Bong Joon-ho?

di Marcello Paolillo - 11/02/2020 12:50 | aggiornato 11/02/2020 12:55

Il regista premio Oscar per Parasite, Bong Joon-ho, ha confermato nuovamente di essere al lavoro su ben due nuovi progetti (tra cui un horror).

Parasite, il film del regista sudcoreano Bong Joon-ho, ha vinto quattro premi Oscar in occasione della serata del 10 febbraio 2020: quello per il miglior film, quello per la miglior regia, il premio per il miglior film straniero e quello per la miglior sceneggiatura originale.

Lo scorso mese di novembre Jong-ho aveva reso noto a Variety che il suo prossimo progetto sarebbe stato un mix tra horror e azione, seguito da un film (in lingua inglese) basato su fatti realmente accaduti.

Sto preparando due diversi progetti. Uno in lingua coreana e l'altro inglese. Entrambi i progetti non sono dei blockbuster. Il film coreano è ambientato a Seul e presenta elementi unici sia horror che d'azione. È difficile definire il genere dei miei film. Il progetto in inglese è invece un film drammatico basato su un evento realmente accaduto nel 2016. Non potrò parlarne fino a quando non finirò la sceneggiatura, ma dovrebbe essere ambientato per metà nel Regno Unito e per metà negli USA.

Ora, via Indiewire, Bong Joon-ho ha dichiarato che entrambi i film sono ancora in lavorazione e non saranno influenzati dalla vittoria del suo Parasite agli Oscar.

Devo darmi da fare. È il mio lavoro. Ho lavorato negli ultimi 20 anni e, indipendentemente da quello che è successo a Cannes e agli Oscar, prima di allora ero impegnato su due progetti e sto continuando a lavorarci, nulla è cambiato a causa di questi premi. Uno sarà in coreano e uno in inglese.

Ricordiamo che Bong Joon Ho si è già avvicinato al genere horror con The Host, film uscito del 2016 (poco sotto, trovate il trailer ufficiale della pellicola).

Siete curiosi di vedere le nuove opere del regista di Parasite sul grande schermo?