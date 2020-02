Dragon Ball FighterZ: annunciata una terza stagione per il picchiaduro

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 11/02/2020 12:53

Il famoso picchiaduro dedicato a Dragon Ball riceverà una terza stagione con ben 5 nuovi personaggi, tra cui Kefla e Goku Ultra Istinto.

Lo scorso weekend a Parigi si sono tenute le finali del Dragon Ball FighterZ World Tour, un torneo mondiale durato molti mesi e con migliaia di partecipanti, che ha visto i migliori 16 giocatori del picchiaduro, creato da Arc System Works e prodotto da Bandai Namco, sfidarsi per il titolo di numero uno al mondo di FighterZ.

Alla fine del torneo sono arrivate diverse interessanti novità per l'attesa terza stagione del videogioco ispirato al leggendario manga di Akira Toriyama. Tra le novità in arrivo a breve ci sarà una nuova funzionalità chiamata Z Assist, dove i giocatori potranno finalmente scegliere la mossa da far utilizzare ai propri personaggi di supporto.

In origine ogni personaggio aveva una mossa di default per quando veniva richiamato a intervenire nel match come assist, questo costringeva molto giocatori professionisti a dover scegliere specifici personaggi per far funzionare le combo più complesse. Grazie all'introduzione di questo sistema si potranno scegliere tra tre diversi attacchi per ogni personaggio, così da aumentare la varietà e l'efficacia dei team da utilizzare.

HD Bandai Namco

La novità più importante è però l'arrivo di un nuovo Season Pass che vedrà l'introduzione di cinque nuovi combattenti, di cui i primi due sono stati svelati in un trailer mostrato proprio alla fine del Dragon Ball FighterZ World Tour. Dei cinque nuovi personaggi ne sono stati svelati soltanto due al momento: il primo era già stato annunciato, anche se non si era ancora visto nulla, ed è Goku in versione Ultra Istinto, il potenziamento supremo visto nelle fasi finali del Torneo del Potere nel nuovo anime Dragon Ball Super. In questa versione Goku avrà un'aura color argenteo e sarà in grado di prevedere ogni attacco nemico, oltre a poter contrattaccare con una potenza inaudita.

Il secondo personaggio mostrato è invece Kefla, la prima Saiyan donna a raggiungere lo stadio del Super Saiyan. Kefla è la fusione tramite gli orecchini Potara di Kale e Caulifla, due Saiyan donna appartenenti al Sesto Universo e introdotte anch'esse in Dragon Ball Super. Kefla, grazie ai poteri ottenuti dalla fusione è molto potente, ed è in grado di combattere con efficacia sia in corpo a corpo che dalla distanza, con devastanti colpi energetici.

Kefla arriverà il prossimo 28 febbraio inaugurando il terzo pass di FighterZ, mentre Goku in versione Ultra Istinto arriverà invece questa primavera.

HD Bandai Namco

Bandai Namco ha annunciato che anche il Dragon Bal FighterZ World Tour avrà una terza edizione che andrà a coprire varie tappe per tutto il 2020. Questa edizione è stata vinta dal giocatore giapponese Go1, che ha sconfitto il suo conterraneo Fenritti in una finale al cardiopalma, diventando il numero 1 al mondo nel picchiaduro di Arc System Works.

Dragon Ball FighterZ giunge così al terzo Season Pass, dopo i primi due che hanno introdotto ben 8 nuovi personaggi con il primo, e altri 6 con il secondo, tra cui i più recenti sono stati Gogeta e Broly dal film di Dragon Ball Super uscito l'anno scorso al cinema.

Siete pronti a tornare a combattere con il terzo pass di Dragon Ball FighterZ?