Giochi PS5: un fan immagina le custodie eco-friendly per la console

di Andrea Guerriero - 11/02/2020 16:18 | aggiornato 11/02/2020 16:22

In attesa della presentazione ufficiale di PlayStation 5, un fan ha immaginato le custodie della console next-gen con un approccio a basso impatto ambientale. E il risultato convince (quasi) tutti.

Negli ultimi mesi si fa un gran parlare di console next-gen.

E a ragione, considerando che le prossime piattaforme di casa Sony e Microsoft vedranno la luce già nel corso delle festività natalizie del 2020, pronte ad offrire agli appassionati potenza bruta, servizi rinnovati e un catalogo di giochi che guarda al futuro e al suo illustre passato, grazie ad una già confermata retrocompatibilità. Senza dimenticare l'inevitabile "console war" che i due colossi si vedranno costretti a combattere sugli scaffali - e potenzialmente nelle case - di tutto il mondo.

Con PlayStation 5 e la rivale Xbox Series X sui nastri di partenza, non dovrebbe allora stupire che la rete sia ormai colma di anticipazioni, leak e indiscrezioni incontrollate. A cui si accompagnano pure i desideri e le fantasie dei fan.

Esempio lampante è il simpatico progetto dell'utente conosciuto con il nickname MyNameIsDan, che su Twitter ha provato ad immaginare le custodie dei videogame di PS5, pensate però con un approccio eco-friendly:

OK, so after my #PS5 jewell case mockups were fairly well received, I thought I'd take the feedback & create eco-friendly, cardboard sleeve mock-ups too.



If they were printed on a lovely tactile paper, they'd be sweet! 💙 @PlayStationUK #TheLastOfUsPartII #ghostoftsushima pic.twitter.com/juhfvU0EV7 — DAN T (@my_nameis_dan) February 7, 2020

Prendendo come base The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima - due delle prossime esclusive di casa PlayStation in dirittura d'arrivo su PS4, e non ancora annunciate ufficialmente per PS5 - ha immaginato delle custodie in cartoncino, molto simili a quelle che un tempo davano in allegato alle riviste videoludiche, che tutti i gamer più navigati ricorderanno sicuramente. Il colore predominante scelto non poteva poi che essere l'azzurro, distintivo della divisione di Sony.

L'idea di MyNameIsDan ha subito raccolto consensi sul social dell'uccellino, presentandosi assolutamente attuale e attenta alle esigenze dell'industria e dell'ambiente. Al netto naturalmente di tutte quelle criticità legate all'usura del cartone e alla possibilità che il materiale vada a graffiare i dischi custoditi nella cover.

Voi cosa ne pensate di queste possibili confezioni per i titoli PS5? Vi piacerebbe un design minimale e dal ridotto impatto ambientale?