Greta Thunberg protagonista di una serie BBC: i dettagli dell'annuncio

La presenza mediatica di Greta Thunberg, nominata per il Premio Nobel per la pace , è destinata ad aumentare sempre di più. Oltre all’annuncio della serie TV BBC, infatti, va ricordato il documentario di Hulu tutto dedicato all’attivista, atteso nel corso del 2020.

Ci sarà spazio, inoltre, per momenti più personali . La diciassettenne Greta, infatti, racconterà del suo ingresso nell’età adulta, senza smettere mai di confrontarsi con le conseguenze che l’inazione di governi e politici ha sul pianeta Terra. Non mancherà il racconto di alcune attività che hanno segnato la vita della giovane attivista, come la scrittura dei forti discorsi che hanno avuto un impatto notevole sull’opinione pubblica nel corso degli ultimi mesi.

Il comunicato continua confermando che nel corso della serie la leader del movimento Fridays for Future incontrerà scienziati ed esperti , che daranno un quadro complessivo della situazione in cui versa il nostro pianeta:

La serie seguirà la crociata internazionale di Greta, che la porta in primo piano sul fronte della lotta al cambiamento climatico in alcuni dei posti più straordinari del pianeta, mentre fa luce sulle azioni che possono essere intraprese per limitare il cambiamento climatico e i danni che questo provoca.

La giovane attivista svedese porta la sua battaglia contro i cambiamenti climatici anche in televisione, in una serie che proporrà testimonianze di scienziati, politici e protagonisti dell'economia.

