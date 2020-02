Riguardo a quella spettacolare serata - che ha lasciato ammirati milioni di persone in tutto il mondo - JLo l’ha descritta come una notte magica:

Abbiamo messo in piedi uno show che credo sia la celebrazione delle donne e della cultura latina e penso che lo abbiamo fatto bene. E rispetto a quella piccola fazione di persone che vogliono essere negative a riguardo, non posso che lasciarle perdere.

Durante la serata dedicata agli Indipendent Spirit Award , sabato 9 febbraio, Jennifer Lopez ha presenziato all’evento in quanto nominata nella categoria Miglior attrice protagonista per il suo ruolo in Hustlers .

