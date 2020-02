TV News Homeland

di Chiara Poli - 11/02/2020 08:05

Claire Danes e Mandy Patinkins, rispettivamente Carrie Mathison e Saul Berenson nella serie, si stanno preparando a dire addio ai loro amati personaggi: Homeland sta per arrivare con l'ottava e ultima stagione su FOX.

L'ottava e ultima stagione di Homeland arriverà in prima assoluta su FOX a partire dal 9 marzo.

Per l'occasione, ecco le parole dei protagonisti: la premiatissima Claire Danes, che per il ruolo di Carrie Mathison ha vinto due Golden Globes e due Emmy Awards, e il suo collega Mandy Patinkin, che interpreta il mentore di Carrie, Saul Berenson.

Nel primo dei due video realizzati da FOX, Claire Danes ci parla del suo rapporto con Carrie, un personaggio che sicuramente in questi anni non è stato semplice da gestire.

Un personaggio complesso e complicato, emotivamente impegnativo ma anche fisicamente intenso. Carrie Mathison, nell'ottava stagione di Homeland, in un certo senso si troverà dall'altra parte della barricata.

La sua storia era iniziata 9 anni fa, con i sospetti su Nicholas Brody: dopo essere stato per anni prigioniero del nemico, Brody aveva improvvisamente fatto ritorno a casa e Carrie sospettava che fosse diventato una spia e un terrorista.

Ora, dopo la lunga prigionia di Carrie, toccherà a lei esserne sospettata...

Chissà come si comporterà nei confronti di Carrie il suo mentore, il suo punto di riferimento, la sua unica certezza nella vita: Saul Berenson.

Il personaggio a cui Mandy Patinkin in questo video non sa dire addio, perché non può. Ha fatto parte della sua vita così a lungo e in maniera così intensa da rimanere indelebile. Per sempre.

Mandy Patinkin, Claire Danes e tutti gli altri si preparano a dire addio a quella che è stata la loro famiglia nel corso degli ultimi 9 anni.

E noi, che fin qui li abbiamo seguiti, non possiamo far altro che prepararci a scoprire in che modo ci lasceranno.

Dopo averci rivelato incredibili segreti, dalle conversazioni con Edward Snowden ai contatti con la CIA, il cast di Homeland sta per salutarci.

Non mancate all'appuntamento!