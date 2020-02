Jennifer Lopez salta gli Oscar 2020 (ma conquista tutti agli After Party)

Celebrity

di Silvia Artana - 11/02/2020 10:48 | aggiornato 11/02/2020 10:56

Jennifer Lopez non ha preso parte alla serata degli Oscar 2020, ma ha lasciato il segno sulla manifestazione. L'attrice e cantante è stata grande protagonista agli After Party con un look scintillante da vera diva.

Dopo essere stata grande protagonista dell'Half Time Show al Super Bowl, Jennifer Lopez ha saltato gli Oscar 2020. E la sua assenza ha fatto rumore. Ma come mai l'attrice e cantante non ha partecipato alla serata al Dolby Theatre? Come scrivono Elle e Cosmopolitan, molto probabilmente perché non aveva alcuna ragione per esserci.

L'interpretazione di J.Lo in Le ragazze di Wall Street - Business Is Business ha fatto incetta di nomination. La star è stata candidata come Migliore attrice non protagonista ai Golden Globe, agli Independent Spirit Awards, ai Chicago Film Critics Association Awards, ai Critics' Choice Awards e agli Screen Actors Guild Award. E per il ruolo è stata premiata ai Los Angeles Film Critics Association Awards e ai Satellite Award. Invece, gli Oscar non hanno preso in considerazione la sua performance. E più in generale, Le ragazze di Wall Street - Business Is Business.

Inoltre, "Jenny from the Block" non faceva parte del gruppo dei presentatori. Di conseguenza, l'attrice e cantante non aveva ragioni "ufficiali" per presenziare alla serata.

Come osserva Elle, l'artista non ha mai parlato della sua esclusione dagli Oscar (e non ha mai fatto polemica). Ma nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram un video dei minuti immediatamente precedenti alla sua esibizione al Super Bowl, in cui riflette su cosa abbia significato per lei cantare con la figlia, Emma:

Tutto quello che voglio che sappiano mia figlia, le ragazzine sul palco con me e in tutto il mondo è come usare le loro voci ed esser orgogliose di ciò che sono. Siamo fieri di dire che tutti noi insieme siamo ciò che rende davvero grande questo meraviglioso paese.

Difficile dire se il post sia una qualche sorta di messaggio per l'Academy, così come il passaggio di pole dance inserito nell'Half Time del Super Bowl. Ma una cosa è certa. Jennifer non ha partecipato agli Oscar 2020, ma è stata una delle stelle più brillanti degli After Party (nel vero senso della parola).

L'attrice e cantante si è presentata alle feste dopo il gala fasciata in un luccicante abito di paillettes argentate di Julien Macdonald, caratterizzato da una scollatura profonda e da uno spacco vertiginoso. E per completare il look ha optato per degli orecchini a cerchio abbinati a un bracciale e a un anello di diamanti, una clutch preziosa e un paio di sandali dal tacco altissimo.

J.Lo ha scelto di brillare anche nel trucco, optando per un make up con ombretto porpora scintillante, ciglia lunghissime e labbra nude, valorizzato da un'acconciature di morbide onde dal gusto vagamente rétro.

Come osserva E! Online, per Jennifer, paillettes e dettagli luccicanti sono un vero e proprio marchio di fabbrica. Oltre che in occasione della spettacolare esibizione del Super Bowl, la star li ha sfoggiati anche per il look con il quale ha presenziato agli Independent Spirit Awards, dove ha indossato un body scintillante con una gonna porpora, e per quello dei Critics' Choice Awards.

Insomma, una stella vestita di stelle.

"Jennifer Lopez" by John Bauld is licensed under CC BY 2.0