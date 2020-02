Cinema

di Giacinta Carnevale - 11/02/2020 11:47 | aggiornato 11/02/2020 11:54

Il cast del nuovo adattamento live-action di Lilli e il Vagabondo sarà composto da cani veri in carne e ossa. Scopriamo di che razza sono e alcune curiosità sui protagonisti del film Disney.

Dopo il grande successo ottenuto dal remake de Il Re Leone, Lilli e il Vagabondo sarà il prossimo grande classico d'animazione Disney ad essere riproposto in versione live-action. In realtà la pellicola, diretta dal regista Charlie Bean, è già uscita negli USA lo scorso 12 novembre 2019 su Disney+.

La nuova piattaforma streaming della Casa di Topolino arriverà anche in Italia e in altri paesi europei a partire dal 24 marzo 2020 e, come accaduto negli Stati Uniti, il remake di Lilli e il Vagabondo sarà disponibile all'interno del vasto catalogo.

Il cast del nuovo adattamento live-action Disney sarà composto da veri animali: ad interpretare la dolce e bella Lilli sarà Rose, una piccola Cocker Spaniel doppiata da Tessa Thompson, mentre il vagabondo Biagio avrà le sembianze del meticcio Monte e avrà la voce di Justin Theroux.

HD Disney

Come sappiamo, la trama seguirà quella del film d'animazione originale del 1955 e racconterà la storia dell'altolocata cagnolina Lilli e del simpatico randagio Biagio che, dopo alcune disavventure, finiranno per innamorarsi l'uno dell'altra. Il loro amore ha da sempre appassionato intere generazioni di bambini, riuscendo a far commuovere anche gli adulti e adesso Disney ha deciso di far rivivere uno dei suoi classici più amati.

Ad affiancare i due protagonisti troviamo Fido, un vecchio amico di Lilli che sarà doppiato da Sam Elliott (A Star is Born), il saggio scottish terrier Whisky, che avrà la voce di Ashley Jensen, l'affascinante Gilda, doppiata da Janelle Monáe, e il bulldog Bull, doppiato da Benedict Wong.

Nel cast, oltre ai cani, saranno presenti anche Kiersey Clemons, nei panni di Tesoro, Thomas Mann, nel ruolo di Gianni Caro, Yvette Nicole Brown, in quello di Zia Sarah, e Adrian Martinez, nei panni di Elliot.

Ecco alcune curiosità e retroscena riguardanti il casting degli animali del remake di Lilli e il Vagabondo, tra cui scopriremo anche di che razza sono i cani scelti per interpretare tutti i protagonisti del film.

Il meticcio Monte interpreterà il vagabondo Biagio

HD Disney

Ad interpretare il simpatico randagio di strada Biagio è stato scelto il meticcio Monte. Si tratta di un cane di razza mista, molto probabilmente un incrocio tra uno Schnauzer medio e un pastore. La storia di Monte è davvero particolare e sembra ricordare proprio quella del protagonista di Lilli e il Vagabondo.

Il cane infatti è stato trovato in un rifugio in New Mexico prima di essere trasferito all'HALO Animal Rescue di Phoenix, in Arizona. Quando un addestratore di animali di Hollywood si è recato lì alla ricerca di un cane da poter trasformare in una stella del cinema, Monte è riuscito a conquistarlo fin da subito.

Nonostante il suo aspetto un po' trasandato, è un cane molto educato che sa come sedersi, camminare al guinzaglio ed è amichevole con tutte le persone che incontra. Monte è stato scelto per il remake di Lilli e il Vagabondo nell'aprile del 2018 e adesso vive in California con il suo addestratore.

Durante le riprese della pellicola, la parte più difficile è stata quella di riuscire ad indurre i cani ad eseguire più attività insieme come girare, saltare e correre. Per poter filmare l'iconica scena della cena con gli spaghetti e le polpette, sono serviti ben tre giorni.

Disney

Inizialmente la produzione aveva deciso di usare della pasta vera ma continuava a rompersi e così l'hanno sostituita con della liquirizia senza zucchero e non tinta che è stata inzuppata nel brodo di pollo. Sia Monte che la cagnolina Rose hanno realmente mangiato tutto fin quando i loro musi sono arrivati a toccarsi.

Tuttavia al montaggio questa sequenza è stata ritoccata digitalmente per avere una resa migliore. Come riportato da NyPost, il capo addestratore Mark Forbes in seguito ha poi raccontato di avere insegnato, in gran segreto, a Monte a spingere la polpetta con il muso verso Rose.

La cocker Spaniel Rose è Lilli

HD Disney

Nel ruolo della bella altolocata cagnolina Lilli è stata invece scelta Rose, una piccola Cocker Spaniel americana. In realtà la protagonista del film d'animazione Disney originale era stata disegnata prendendo ispirazione dal Cavalier King Charles Spaniel. Si tratta di una razza considerata nobile in quanto, in passato, era facile trovarne un esemplare all'interno dei salotti di Re Carlo I.

Rose, fin dal suo primo incontro in un parco con il suo co-protagonista Monte, si è dimostrata il cane alfa della relazione, come ammesso dallo stesso produttore del film Brigham Taylor. Ma i due sono diventati molto amici. Nonostante la piccola Cocker Spaniel dovesse interpretare la chic Lilli, non sempre Rose rispecchiava il carattere docile e signorile del suo personaggio.

Il direttore Charles Bean infatti ha raccontato che dopo aver terminato le riprese dell'iconica scena della cena a lume di candele, i registi hanno fatto mangiare a Monte e Rose un bel piatto di spaghetti con le polpette. E Rose non è stata esattamente una signora in questa circostanza, visto che ha cercato in tutti i modi di prendersi tutte le polpette tenendo a distanza il povero Monte e dimostrandosi ancora una volta il cane alfa.

Lilli e il Vagabondo: le razze degli altri cani protagonisti del remake

HD Disney

Nel classico d'animazione Disney del 1955, la piccola Lilli vive in un quartiere elegante della città insieme ad altri amici a quattro zampe. In particolare a farle compagnia troviamo Fido e il saggio, anche se un po' burbero, Whisky.

Si tratta di due esemplari di razze differenti: il primo è un Chien de Saint Hubert, cane di origine belga che possiede un fiuto davvero eccezionale e per questo viene utilizzo spesso dai cacciatori, mentre il secondo è uno Scottish Terrier, un cane da guardia e da compagnia che ha origini scozzesi come si può facilmente intuire dal nome ed ha un carattere indipendente e altezzoso.

HD Disney

Tra gli altri protagonisti del remake di Lilli e il Vagabondo troviamo poi gli amici di lunga data di Biagio come la sua ex fiamma Gilda, interpretata da uno splendido esemplare femmina di pechinese, e Bull, un simpatico bulldog francese.

Tutti i cani dell'adattamento, durante le riprese del film, avevano delle tende refrigerate dove potersi riposare nelle pause visto che la pellicola è stata girata in estate, nel caldo afoso della città di Savannah, in Georgia.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il remake di Lilli e il Vagabondo su Disney+?