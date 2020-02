Celebrity

di Pasquale Oliva - 11/02/2020 10:48 | aggiornato 11/02/2020 10:52

Dalle foto sul tappeto rosso degli Academy Awards al toccante discorso di Laura Dern. Ecco come alcune mamme sono diventate protagoniste degli Oscar 2020.

La tradizionale sfilata sul red carpet che anticipa la cerimonia degli Oscar è l'occasione più ghiotta per scattare foto alle star, commentare i loro outfit e rubare qualche commento sulle candidature.

Senza dimenticare i piegamenti di Tom Hanks, sul tappeto rosso della 92esima edizione degli Academy Awards c'è chi ha catturato l'attenzione con il proprio look e chi invece ha scaldato i cuori dei presenti e dei telespettatori presentandosi alla kermesse in compagnia della propria madre.

Charlize Theron stunned with her mother Gerda Maritz.



Keanu Reeves escorted his mom, Patricia Taylor.



Laura Dern arrived with mother, Diane Ladd.https://t.co/TFu0DKgPTn pic.twitter.com/WGEzSYmuob — juno (@fromcapri) February 10, 2020

Charlize Theron, candidata al Premio Oscar come Migliore Attrice per il ruolo di Megyn Kelly in Bombshell - La voce dello scandalo, ha conquistato tutti con la sua bellezza ed eleganza. Sul red carpet qualche scatto anche al fianco della madre Gerda Jaboca Aletta Maritz. Purtroppo per l'attrice, dopo quella ottenuta nel 2004 per Monster, non è arrivata l'ambita seconda statuetta della sua carriera.

Anche Keanu Reeves, uno degli attori più amati e richiesti del momento, ha scelto di restare in famiglia in occasione degli Oscar 2020. In compagnia dell'attore canadese la madre Patricia Taylor, che intervistata da Ryan Seacrest di E! News non ha voluto rivelare alcun dettaglio su Matrix 4. Reeves è la voce di Duke Caboom in Toy Story 4, vincitore del Premio Oscar per il Miglior film d'animazione.

keanu reeves and his mother patricia taylor at the #Oscars pic.twitter.com/1sFxi29Jiu — keanu doing things (@keanuthings) February 10, 2020

Concludiamo con Laura Dern, vincitrice del Premio Oscar come Migliore attrice non protagonista per il ruolo di Nora Fanshaw in Marriage Story - Storia di un matrimonio. Sul red carpet ha posato insieme ai suoi due figli Ellery e Jaya Harper e sua madre, l'attrice Diane Ladd. Quest'ultima, dal 1975 al 1992, ha sfiorato per tre volte la vittoria di un Oscar come migliore attrice non protagonista (Alice non abita più qui, Cuore selvaggio e Rosa scompiglio e i suoi amanti). Per lei anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Un discorso d'accettazione carico di emozioni quello di Laura Dern, che ha ringraziato gli eroi della sua vita, i suoi genitori. Sua madre, tra il pubblico, non ha trattenuto le lacrime:

Alcuni dicono che sia meglio non incontrare i propri eroi, ma io dico che se sei fortunato, li hai come genitori. Condivido questo Premio Oscar con coloro che reputo i miei eroi e le mie leggende, Diane Ladd e Bruce Dern.

Come cantava Edoardo Bennato nel 1989, Viva la mamma!