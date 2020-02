Oscar 2020: il battibecco di Diane Keaton e Keanu Reeves conquista il web [VIDEO]

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 11/02/2020 09:09 | aggiornato 11/02/2020 09:13

Una reunion sul palco degli Oscar dopo ben 17 anni!

Tra i presentatori della 92esima edizione degli Academy Awards, svoltasi nella notte tra il 9 e il 10 febbraio 2020, c'erano anche Diane Keaton e Keanu Reeves. In coppia, i due attori hanno premiato Bong Joon-Ho per la Miglior sceneggiatura originale del film Parasite.

Sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, prima di annunciare il vincitore della categoria, Keaton e Reeves hanno ricordato il film del 2003 Tutto può succedere, nel quale hanno recitato insieme.

Nel film, Diane Keaton ha interpretato Erica Jane Barry, una nota commediografa, divorziata e single, che si innamora del personaggio interpretato da Jack Nicholson (Harry Sanborn), con il quale però inizialmente non ha un buon rapporto, poiché lui è il fidanzato ultrasessantenne della giovane figlia di lei.

Nel frattempo, il personaggio di Keanu Reeves, il dottor Julian Mercer, si invaghisce di Erica e la invita a una cena galante, alla quale lei va. La relazione tra Erica e Julian non sboccia, perché lei pensa a Harry, con il quale poi instaura una relazione felice.

Sul palco degli Oscar, i due attori hanno parlato del film per introdurre la categoria per la Miglior sceneggiatura originale, dato che la commedia romantica di successo, alla quale hanno partecipato nel 2003, ha una sceneggiatura originale scritta dalla regista Nancy Meyers. Inoltre, per Tutto può succedere, Diane Keaton ricevette una nomination come Migliore attrice protagonista e vinse il Golden Globe per la stessa categoria.

Nel video che potete vedere qui sotto, pubblicato su Twitter dall'utente @KeanuCh27836511, i due si scambiano i complimenti per essere stati grandi in quel film e, oltre a ricordare la sceneggiatura divertente e commovente scritta da Meyers, ricordano i bei tempi e, quando Reeves menziona Nicholson, Keaton con un tono di voce diverso, facendo una battuta, gli dice "beh non arriverei a quello".

Oltre al loro adorabile dialogo, la Keaton ha fatto una mezza gaffe cercando di aprire in anticipo la busta con il nome del vincitore, così Reeves l'ha fermata e sono andati avanti.

Diane Keaton and I recalled the "good time" we had in something's Gotta Give at this year's #Oscars. pic.twitter.com/RHPnSbzp4R — Keanu Charles Reeves (@KeanuCh27836511) February 10, 2020

I fan del film Tutto può succedere e quelli dei due attori hanno commentato la loro apparizione, sottolineando quanto siano ancora in grande forma e belli insieme.

Questo utente vorrebbe bere del vino in compagnia di loro due:

All I gotta say is, I also want to drink wine with Diane Keaton and Keanu Reeves. #Oscars pic.twitter.com/ModEz3Vlnl — Gilluis Pérez (@GilluisPerez_) February 10, 2020

Diane non avrebbe dovuto mai lasciare Keanu nel film (Tutto può succedere):

Diane should have ended up with Keanu at the end of the movie!!! #Oscars pic.twitter.com/q5Nw2qgZLz — 🏳️‍🌈Ms. Marya E. Gates 🦩 (@oldfilmsflicker) February 10, 2020

Diane Keaton “I’m going to open this for you.”

Keanu Reeves: “No, no, not yet.” #Oscars pic.twitter.com/8Ix35eYWca — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) February 10, 2020

Keanu Reeves was on stage and Diane Keaton is the one who said “whoa.” Amazing. #Oscars pic.twitter.com/V1ZqSPKVOM — Joseph Scrimshaw (@JosephScrimshaw) February 10, 2020

Anche la regista e sceneggiatrice Nancy Meyers è stata contenta di vederli ancora insieme. Ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di loro due sul palco degli Academy Awards scrivendo: "Whoa. Magari alla fine si mettono insieme." Pensando forse a un finale alternativo per il suo film.

Non c'è dubbio: i due attori, la 74enne Keaton e il 56enne Reeves, si tengono in splendida forma.

Per quanto riguarda la loro carriera, Diane Keaton si è dedicata al doppiaggio nella serie TV animata Prosciutto e uova verdi, mentre Reeves, ancora attivissimo, lo si vedrà al cinema nel nuovo capitolo delle avventure di Bill & Ted, nel quarto capitolo di Matrix e anche in John Wick 4.