Parasite: Mark Ruffalo sarà protagonista della serie TV?

di Elena Arrisico - 11/02/2020 09:40

Secondo alcune indiscrezioni, Mark Ruffalo potrebbe essere il protagonista della nuova serie TV HBO ispirata alla pellicola cinematografica Parasite, vincintrice di quattro premi agli Oscar 2020. Al momento, non ci sono conferme ufficiali.

Dopo aver vinto agli Oscar 2020 come Miglior Film, Parasite diventerà presto una serie TV: il regista sudcoreano Bong Joon-Ho – in collaborazione con il regista statunitense Adam McKay - starebbe, infatti, lavorando a una serie prodotta da HBO.

Si sa ancora pochissimo circa il progetto, ma Collider ha svelato che la produzione sarebbe interessata ad avere sul set Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk nel Marvel Cinematic Universe) come protagonista. Non ci sono, ovviamente, conferme ufficiali, ma la versione per la televisione della pellicola cinematografica potrebbe avere personaggi diversi rispetto al film. Tempo fa, parlando della serie, il regista Bong aveva dichiarato:

Ho tutte queste idee da quando ho iniziato a scrivere la sceneggiatura. Non riuscivo proprio a includere tutte quelle idee in due ore di film, quindi sono tutte archiviate sul mio iPad e il mio obiettivo con questa miniserie è quello di creare un film di sei ore.

Secondo quanto riportato da Collider, Ruffalo potrebbe interpretare il protagonista, un personaggio simile o addirittura quello di Kim Ki-taek (Song Kang-ho), il padre della famiglia protagonista del prodotto originale. HBO ha rivelato:

La miniserie HBO ispirata a Parasite è ancora nelle prime fasi di sviluppo ed è molto prematuro fare speculazioni su qualsiasi personaggio o casting.

Parasite sarà composto da cinque o sei episodi circa ed espanderà la storia originale, raccontando presumibilmente altre vicende collegate a quella principale. La trama del film parla di un padre disoccupato, Kim Ki-taek, che vive di sussidio in un piccolo appartamento seminterrato con la famiglia e che è particolarmente interessato alla vita della ricca famiglia Park - per la quale il figlio inizia a lavorare – di cui vorrebbe prendere il posto, ma una serie di eventi trasformano il tutto in tragedia.

La produzione della serie TV di Parasite dovrebbe iniziare il prossimo anno.

Durante la notte degli Oscar 2020, Parasite ha vinto ben quattro premi: Miglior Film, Miglior Film Straniero, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura Originale.