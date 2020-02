Cinema

di Giuseppe Benincasa - 11/02/2020 11:07 | aggiornato 11/02/2020 11:11

L'Academy ha risposto alle sollecitazioni dei fan, per quanto riguarda l'assenza nell'In Memoriam di due attori famosi come Luke Perry e Cameron Boyce.

Durante la 92esima edizione degli Academy Awards, svoltasi nella notte tra il 9 e il 10 febbraio 2020, è andato in onda il consueto appuntamento annuale con l'In Memoriam, ovvero un momento nostalgico e commovente in cui si ricordano i protagonisti del mondo del cinema morti nell'ultimo anno.

Nell'edizione degli Oscar 2020, l'In Memoriam ha ricordato moltissimi artisti, compreso l'ex cestista Kobe Bryant "prestato" al cinema per un documentario, ma ha dimenticato due nomi conosciuti come quelli di Luke Perry e Cameron Boyce.

Il primo: attore di serie TV famose come Riverdale e Beverly Hills 90210, oltre che interprete di una piccola parte in C'era una volta a... Hollywood, e il secondo: giovanissimo interprete nella parte di Carlos nella saga di film Disney per la TV dal titolo Descendants.

Queste assenze non sono certo passate inosservate tra gli spettatori, che hanno pubblicato sui social il loro dissenso non solo per la mancanza di Perry e di Boyce ma anche per quella di altri artisti.

Questa polemica ha portato l'Academy a fornire una giustificazione ufficiale, riportata dal sito E!Online:

L'Academy riceve centinaia di richieste per includere i propri cari e i colleghi del settore nel segmento degli Oscar In Memoriam. Un comitato esecutivo, che rappresenta ogni ramo [dell'organizzazione], prende in considerazione la lista ed effettua le selezioni per la trasmissione televisiva in base al limitato tempo disponibile. Tutti i contributi sono inclusi su Oscar.com e rimarranno sul sito per tutto l'anno. Luke Perry e Cameron Boyce sono ricordati nella galleria di Oscar.com.

La galleria a cui fa riferimento l'Academy conta di 164 foto. Quella di Cameron Boyce è la numero 22, mentre quella di Luke Perry è la numero 90.

Qui sotto potete vedere la performance di Billie Eilish sul palco del Dolby Theatre, mentre canta Yesterday per l'In Memoriam:

Avete notato altre illustri mancanze nell'In Memoriam?