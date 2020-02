Runt: cosa devi sapere sull'ultimo film di Cameron Boyce

Cinema

11/02/2020

Cameron Boyce, prima di morire all'età di soli 20 anni nel 2019 a causa di un attacco epilettico, ha preso parte anche al film Runt. Ecco i primi dettagli su questa pellicola.

C'è molta attesa per l'uscita del film Runt, l'ultima pellicola nella quale ha recitato l'attore Cameron Boyce prima di morire il 6 luglio 2019 a Los Angeles.

L'attore, noto principalmente per aver interpretato Luke nella serie TV Jessie e per aver partecipato ai tre film di Descendants trasmessi da Disney Channel, è infatti prematuramente scomparso a soli 20 anni a causa di un attacco epilettico.

Il film sarà presentato in anteprima assoluta il 29 febbraio 2020 al Mammoth Film Festival (in programma a Mammoth Lakes, California, dal 27 febbraio al 2 marzo). La presenza di Boyce come protagonista della pellicola era stata annunciata già nel luglio 2018, con la regia affidata a William Coakley, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme ad Armand Constantine e Christian van Gregg.

In Runt Cameron ha interpretato Cal, un adolescente che non si distingue in modo particolare da tanti altri studenti nella sua scuola o nella sua vita sociale, e che ha una cotta per la ragazza più popolare dell'istituto. Il fidanzato della ragazza che gli piace inizia a fare il prepotente con il gruppo di amici di Cal, portando il giovane ad affrontare una serie di situazioni che ne trasformeranno irrimediabilmente la personalità.

Gli abusi subiti da Cal nel corso della storia lo renderanno una persona con una morale confusa, piena di dolore e tendenze auto-distruttive.

In questa pellicola, Cameron Boyce ha recitato accanto a Bailee Madison, Nicole Elizabeth Berger and Jason Patric.

Alla prima di Runt dovrebbero partecipare anche Victor e Libby Boyce, genitori di Cameron e fondatori della Cameron Boyce Foundation, un ente filantropico volto a fornire "sbocchi artistici e creativi ai giovani come alternative alla violenza e alla negatività e utilizzare risorse e filantropia per un cambiamento positivo nel mondo".

Tra gli ultimi progetti a cui Cameron Boyce ha preso parte prima della sua prematura scomparsa, c'è anche la serie TV Paradise City, spin-off del film del 2017 Satan. Ash Avildsen, regista dello show, che dovrebbe debuttare sul piccolo schermo entro il 2019, ha dichiarato a proposito di Cameron Boyce, poco dopo la sua scomparsa:

Quella di Cameron Boyce è stata davvero un'anima magica, come non ne avevo mai incontrato prima su questo pianeta. È così raro che qualcuno raggiunga tutto ciò che ha fatto lui a soli 20 anni con un talento così immenso e speciale, ma che nonostante quel folle livello di successo rimanga così umile, affascinante, riconoscente, gentile e professionale. Poteva cantare, ballare, recitare, faceva qualsiasi cosa con genialità... e aveva il dono di farti sentire così eccitato di uscire con lui ogni volta che c'era.

Non ci resta ora che attendere per poterci gustare gli ultimi progetti sul piccolo e grande schermo di Cameron Boyce.

Via: Deadline