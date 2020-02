Secret Invasion è in arrivo e sarà legata a Captain Marvel 2 [RUMOR]

TV News

Marvel starebbe lavorando alla miniserie di Secret Invasion per Disney+. Le voci si susseguono da qualche settimana. Secondo alcune indiscrezioni, la serie TV potrebbe essere collegata a Captain Marvel 2.

Qualche settimana fa, si erano diffuse delle voci circa una possibile serie TV basata su Secret Invasion, a cui starebbero lavorando i Marvel Studios per Disney+. Adesso, arrivano nuovi rumor che supporterebbero ulteriormente questa notizia.

Come riportato da CBR, l’insider Daniel Richtman sostiene che lo show - oltre ad essere nei programmi dello studio cinematografico e televisivo americano - potrebbe essere legato a Captain Marvel 2.

Ho sentito che le voci sono vere e che c’è davvero una sorta di show correlato a Secret Invasion in fase di sviluppo per Disney +, che condurrà direttamente a Captain Marvel 2 e che potrebbe essere Secret Invasion.

Secondo quanto rivelato, nella serie dovrebbero fare la loro comparsa i Kree e gli Skrull, ma anche la S.W.O.R.D., sarà introdotta in WandaVision, potrebbe avere un ruolo. Nel Marvel Cinematic Universe, la S.W.O.R.D. è un’agenzia antiterrorismo e di intelligence, il cui scopo è quello di affrontare minacce extraterrestri per la sicurezza mondiale, come fa lo S.H.I.E.L.D. con le minacce sulla Terra.

Pubblicato nel 2008, scritto da Brian Michael Bendis e disegnato da Leinil Francis Yu, Secret Invasion è un crossover a fumetti Marvel Comics, che racconta dell'invasione della Terra da parte degli Skrull. Questa miniserie narra eventi che si affiancano ad altre miniserie.

Se tale notizia si rivelasse fondata, Secret Invasion si aggiungerebbe ad altre serie Marvel in lavorazione per Disney+ come Loki, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Moon Knight, Ms. Marvel e altre.

Secret Invasion potrebbe essere una miniserie composta dai sei agli otto episodi circa. In un tweet del 4 febbraio 2020, il giornalista di Hollywood Reporter Aaron Couch aveva riportato alcune parole di Bob Iger, CEO di Disney:

Bob Iger: Ci sono altre sette serie Marvel in vari stadi di sviluppo e pre-produzione.

Che dire? Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale in merito!

Nel frattempo, vi ricordiamo il lancio della piattaforma Disney+ prevista per il 24 marzo 2020 in Italia. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale Disney+.