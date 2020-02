TV News The Good Doctor

The Good Doctor: la serie è stata rinnovata per una quarta stagione

di Chiara Poli - 11/02/2020 07:11 | aggiornato 11/02/2020 07:16

The Good Doctor piace ancora molto al pubblico. Merito di uno straordinario protagonista, Freddie Highmore, e di una storia che commuove, coinvolge e fa riflettere. Per questo, la serie è già stata rinnovata per una quarta stagione.

Condividi Condividi Twitta

The Good Doctor, il medical drama con Freddie Highmore, continua a ottenere ottimi risultati d'ascolto e piace al pubblico. La serie, in onda su FoxLife con la seconda stagione e negli USA, su ABC, con la terza, ha già ottenuto il via libera per un quarto ciclo di episodi. The Good Doctor è stata rinnovata con largo anticipo ed è attualmente il terzo drama di ABC più seguito della rete, subito dopo Grey's Anatomy e il suo spin-off Station 19. La serie racconta le vicente professionali e private di Shaun Murphy, specializzando in chirurgia che si trasferisce in Carolina per lavorare presso il prestigioso ospedale San Jose St. Bonaventure. HD ABC Studios The Good Doctor: Freddie Highmore è Shaun Murphy Reduce da un'infanzia molto difficile a causa delle sue condizioni di salute - Shaun è autistico e affetto dalla sindrome del savant - il giovane e brillante aspirante chirurgo da tempo è sotto l'ala del dottor Aaron Glassman (Richard Schiff), neurochirurgo di fama, mentore di Shaun e suo punto di riferimento fin da quando Shaun era poco più che un bambino. Incentrata sulla geniale capacità di Shaun di fare diagnosi precoci e sul suo rapporto con il padre putativo Glassman, The Good Doctor porta la firma di David Shore, già creatore di un altro medical drama con un protagonista specializzato in diagnosi difficili: Dr. House - Medical Division. Shore è anche produttore esecutivo insieme a Daniel Dae Kim (l'ex Jin di Lost) e al protagonista Freddie Highmore (Bates Motel, La fabbrica di cioccolato). La quarta stagione appena confermata andrà in onda nel 2021.