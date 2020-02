The Irishman non vince niente agli Oscar: l'esilarante foto di Scorsese

CelebrityCinema

di Rina Zamarra - 11/02/2020 12:39 | aggiornato 11/02/2020 12:43

Martin Scorsese non è riuscito a conquistare neppure un Oscar e ha reagito postando una divertente foto social: il regista ha in mano il Sonny Bono Visionary Award.

Martin Scorsese non ha vinto neppure un Oscar con il suo The Irishman, ma la sua partecipazione alla serata di premiazione e le sue reazioni sono le protagoniste di articoli e commenti in tutto il mondo.

Dopo l’immagine che lo ritrae con gli occhi chiusi durante l’esibizione di Eminem (minuto 1:08 del video in testata), Scorsese torna a far sorridere per una foto che lo vede seduto a un tavolo con in braccio il cane della figlia e un premio molto particolare.

Si tratta del Sonny Bono Visionary Award, premio che il film ha ricevuto durante il 31esimo Palm Springs International Film Festival (PSIFF).

La foto è stata postata senza commenti ufficiali. La figlia di Scorsese, però, ha invitato gli utenti del social a dare loro stessi un titolo allo scatto, che in realtà è davvero divertente.

Martin Scorsese avrà preso con ironia la mancata vittoria? Certo, qualcuno nei commenti ha scritto che neppure un Oscar è abbastanza per rappresentare la sua grandezza come regista.

In realtà, The Irishman ha ricevuto una valanga di candidature in tutti i premi cinematografici principali. Agli Oscar 2020, per esempio, è stato nominato in dieci categorie tra cui miglior film, migliori costumi, migliore montaggio, migliori effetti speciali e migliore regista.

Il film ha ottenuto anche diversi riconoscimenti, tra cui il premio come miglior film e migliore attore non protagonista a Joe Pesci al New York Film Critics Circle Awards e un premio come miglior cast corale al Critics' Choice Awards.

Non solo, lo stesso Martin Scorsese ha ricevuto un tributo durante il discorso di accettazione del regista di Parasite. Bong Joon-ho, infatti, ha parlato dei suoi anni di studente di cinema e ha dichiarato:

Quando ero a scuola, ho studiato i film di Martin Scorsese. Essere candidato nella sua stessa categoria è stato un enorme onore.

Che ne pensate: cosa avrà voluto dire Scorsese con la sua foto social?