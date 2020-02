TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 11/02/2020 11:01 | aggiornato 11/02/2020 11:05

Un video speciale in cui il cast artistico e tecnico di The Walking Dead ci anticipa cosa ci aspetta negli episodi inediti della stagione 10, dal 24 febbraio su FOX. Scopriamolo insieme!

La stagione 10 di The Walking Dead sta per tornare con i rimanenti 8 episodi, dal 24 febbraio su FOX in prima visione assoluta e in contemporanea con gli USA, e noi sappiamo già alcune cose molto importanti.

Per esempio, che ci aspettano dei nuovi episodi con contenuti da rating SVL, ovvero con contenuti legati a sesso, violenza e linguaggio molto crudo, ma anche che vedremo Negan in versione Sussurratore e che ci sarà un nuovo tentativo di avvicinamento a Rosita (Christian Serratos) da parte di Eugene (Josh McDermitt).

E ora, ecco un'altra anticipazione: il confronto fra Carol (Melissa McBride) e Magna (Nadia Hilker). Con parole che non lasciano spazio ai dubbi:

A che diavolo stavi pensando, eh? Scappare da sola in quel modo.

La colpa della situazione in cui si trovano è solo sua, di Carol. La sua ossessione per Alpha (Samantha Morton), la leader dei Sussurratori contro la quale cerca disperatamente vendetta, ha finito per coinvolgere anche molti altri.

Intrappolati nella grotta in cui Alpha ha nascosto la sua mandria di zombie, infatti, oltre a Carol e Magna ci sono anche Daryl (Norman Reedus), Aaron (Ross Marquando), Jerry (Cooper Andrews), Connie (Lauren Ridloff) e la sorella Kelly (Angel Theory) che, lo ricordiamo, sta affrontando il drastico peggioramento dell'udito che la porterà a essere sorda, per la stessa malattia di Connie.

Molti personaggi in una situazione che rischia di essere fatale per alcuni di loro, e tutto per seguire Carol, accecata dal desiderio di vendetta per la morte di Henry (Matt Lintz) e tutti gli altri finiti sulle picche.

Come ci racconta la showrunner Angela Kang nel video, tutto è in discussione.

Vediamo Alpha uscire dalla caverna affiancata da Negan (Jeffrey Dean Morgan), che indossa la sua maschera da Sussurratore.

Nella prima parte della stagione abbiamo visto un approccio da guerra fredda, nella seconda parte diventerà bollente...

Anche Scott M. Gimple, responsabile supervisore dei contenuti per tutto il franchise (vi ricordo l'arrivo in primavera di The Walking Dead: World Beyond) dice la sua:

Succedono cose enormi in questa metà di stagione.

I protagonisti ci ricordano come il loro mondo stia diventando sempre più grande e come siano ufficialmente in guerra con i Sussurratori.

Negan è protagonista in molte scene in anteprima al fianco di Alpha, e il suo interprete sottolinea come il suo ruolo sia determinante, benché ancora oscuro.

Negan naviga a vista: ricordiamo che è fuggito da Alexandria (con l'aiuto di Daryl, pare) per salvarsi la vita. Il Consiglio stava infatti per deliberare se condannarlo a morte per l'omicidio (involontario) di Margo.

Le scene che possiamo vedere in anteprima nello speciale dietro le quinte in copertina non lasciano molto spazio ai dubbi. Soprattutto con quel terribile, agghiacciante urlo finale di Carol: cosa succederà?

Appuntamento a lunedì 24 febbraio per scoprirlo! Naturalmente, solo su FOX.