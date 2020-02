Venom 2, riprese concluse a Londra (e una foto strizza l'occhio a Spider-Man)

Sam Raimi è in trattative per dirigere Doctor Strange 2

Ricordiamo in ogni caso che il primo Venom ha incassato 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di appena 100 escluse le spese di promozione. Nel cast del secondo film, oltre a Hardy, troviamo anche Michelle Williams, Woody Harrelson (nel ruolo di Carnage ) e Naomie Harris (nei panni di Shriek ). La sceneggiatura è stata scritta da Kelly Marcel assieme a Tom Hardy in persona.

Ma non solo: un'immagine che si pensava rubata dal set di Venom 2 mostra un tram su cui è affisso un messaggio piuttosto ambiguo. La frase recita “Dov’è Spider-Man ?”, lasciando ben poco spazio all'immaginazione (e agganciandosi quindi a Spider-Man: Far From Home ). In molti hanno pensato infatti a una conferma del collegamento tra il film dedicato al simbionte e il Marvel Cinematic Universe, magari proprio con il Peter Parker/Spidey interpretato da Tom Holland destinato a fare la sua apparizione.

La controfigura di Tom Hardy ha confermato la fine delle riprese a Londra per Venom 2. Inoltre, dal web è anche emerso uno scatto che suggeriva in qualche modo la presenza di Spider-Man nel film.

