Altered Carbon: trailer, trama e cast della stagione 2

di Elena Arrisico - 12/02/2020 10:11 | aggiornato 12/02/2020 10:15

La seconda stagione di Altered Carbon sta per arrivare su Netflix. La nota piattaforma di streaming online ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie. Nel cast, come protagonista ci sarà Anthony Mackie. La trama subirà un salto temporale.

Altered Carbon sta per tornare con la sua seconda stagione su Netflix ed ecco che la nota piattaforma di streaming online ha rilasciato il primo trailer ufficiale, che ci dà modo di dare una sbirciatina a quello che ci attende. Adattamento dei romanzi di fantascienza firmati da Richard K. Morgan, la serie è ambientata in un futuro distopico in cui gli esseri umani riescono a sfuggire alla morte.

Protagonista della seconda stagione di Altered Carbon è Anthony Mackie, che vestirà i panni di Takeshi Kovacs.

Netflix Il poster della seconda stagione di Altered Carbon

Il full trailer

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione di Altered Carbon. Il video ci mostra nuove immagini del secondo attesissimo capitolo della serie. Le prime parole sono quelle del nuovo Takeshi Kovacs, interpretato da Anthony Mackie:

Ho attraversato le stelle in una nave colonia prima che le pile venissero inventate. Ho lasciato una Terra morente per vedere un nuovo mondo. (…) Fra tutti i pianeti dove siamo stati, siamo tornati dove abbiamo iniziato.

Questa nuova stagione ci porterà, infatti, ad Harlan, pianeta di origine di Kovacs. Il trailer ci mostra un mondo morente, il nuovo corpo di Takeshi Kovacs - che ha, ancora una volta, al proprio fianco l’intelligenza artificiale Poe – l’incontro tra Kovacs e il suo amore perduto Quellcrist Falconer, oltre a nuove lotte e nuovi nemici da sconfiggere.

La trama

Ispirata dai tre romanzi di Richard K. Morgan, la seconda stagione ci riporta nel futuro distopico in cui le identità umane possono essere contenute in un supporto digitale e scaricate nella “pila corticale”, che si trova all’interno dei corpi. I corpi sono considerati delle semplici “custodie” - che possono essere naturali, clonate o sintetiche – che la classe ricca può permettersi di cambiare all’infinito, divenendo praticamente immortale.

Nella prima stagione, la serie ci aveva raccontato la misteriosa storia di Takeshi Kovacs: ex-soldato, unico sopravvissuto di un gruppo di guerrieri interstellari, ucciso e messo in stasi carceraria – la sua pila corticale, ovviamente – veniva poi riportato in vita dal benestante Laurens Bancroft (James Purefoy) 250 anni dopo, perché quest’ultimo aveva bisogno del suo aiuto per scoprire chi avesse ucciso la sua precedente custodia. Bancroft aveva procurato a Kovacs il corpo dell’agente di polizia Elias Ryker, che aveva il volto di Joel Kinnaman.

La trama della seconda stagione si ispirerà al secondo romanzo della saga, Angeli Spezzati (Broken Angels). Come riportato da Slash Film, faremo un salto temporale di trent’anni e avremo modo di vedere Takeshi impegnato nella ricerca del suo amore di sempre, Quellcrist Falconer. Dopo averla cercata per decenni su diversi pianeti, Kovacs farà ritorno al suo pianeta di origine, Harlan, dove si troverà a indagare su una serie di omicidi, che lo condurranno a Quell.

La sto ancora cercando, non posso ignorarla.

TEA

Kovacs resterà sorpreso nello scoprire che la nuova missione e la ricerca per trovare Quell sono la stessa cosa.

Il cast

Anthony Mackie sarà il nuovo volto di Takeshi Kovacs, scelta non difficile dati i cambi di corpo che la trama prevede. Pare non vedremo, quindi, Joel Kinnaman, ma torneranno Will Yan Lee - interprete della versione originale del protagonista - Renée Elise Goldsberry - nel ruolo dell’amata di Kovacs, Quellcrist Falconer – e Chis Conner, che interpreterà nuovamente l’intelligenza artificiale Poe. Nel cast, anche Simone Missick, Dina Shihabi, Torben Liebrecht, James Saito e Lela Loren.

La serie vedrà Alison Schapker come showrunner, mentre Laeta Kalogridis sarà produttrice esecutiva.

La seconda stagione di Altered Carbon arriverà dal 27 febbraio 2020 su Netflix.