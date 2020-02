CuriositàTV News

di Stefania Sperandio - 12/02/2020 12:08 | aggiornato 12/02/2020 12:22

Johnnie Walker ha presentato le nuove bottiglie di whisky di Game of Thrones che ricreano lo spettacolo di Westeros in realtà aumentata: pronti a vedere draghi e metalupi che scorrazzano sul vostro tavolo?

La vostra collezione di memorabilia a tema Game of Thrones potrebbe essere pronta ad accogliere dei nuovi arrivi. Dopo il successo della bottiglia di whisky White Walker, infatti, Johnnie Walker ha annunciato due nuovi whisky da collezione dedicati alla serie HBO: si chiameranno A Song of Ice – nella variante dedicata agli Stark – e A Song of Fire – in quella a tema Targaryen. La particolarità? Le bottiglie supporteranno la realtà aumentata.

Storie di draghi e metalupi

La bottiglia dedicata agli Stark, come mostra l'artwork che vi capeggia, è ispirata ai metalupi, animali simbolo della casata del Nord, mentre quella dei Targaryen è dominata da un drago. Saranno proprio queste creature a essere protagoniste della natura interattiva degli oggetti da collezione: utilizzando il proprio smartphone, sarà infatti possibile eseguire la scansione di un QR Code apposito, che consentirà di vedere (sullo schermo, ovviamente) metalupi e draghi che scorrazzano per la propria stanza.

HD Johnnie Walker, HBO Il mondo ghiacciato dei metalupi e quello infuocato dei draghi si rifletteranno nel gusto del whisky

L'effetto, realizzato attraverso UNIT9, punta a lasciare stupiti i fan della celebre serie fantasy di HBO. Come ha spiegato Stephan Bischof, creative director di UNIT9, a Golem13:

Abbiamo progetto un'esperienza in realtà aumentata, che consente ai personaggi di Game of Thrones di saltare fuori dalle bottiglie di Johnnie Walker e di entrare nel salotto dell'utente.

Johnnie Walker, HBO Il metalupo Stark in realtà aumentata

L'immagine che vedrete sul vostro schermo potrà essere salvata e condivisa con gli amici, o sui propri profili social.

Inoltre, Johnnie Walker ha precisato che la scelta dei freddi metalupi e degli infiammati draghi non è casuale: le belve riflettono infatti l'aroma del whisky che troverete nella bottiglia – liscio e vivace il primo, più torbato e caldo il secondo.

Johnnie Walker, HBO Il drago Targaryen in realtà aumentata

Le speciali bottiglie di whisky di Game of Thrones sono in vendita in edizione limitata anche in Italia al prezzo di 26,90 euro ciascuna.

È anche possibile acquistare un cofanetto che le include entrambe, insieme alla precedente versione White Walker, per 82,70 euro.

Johnnie Walker, HBO

Game of Thrones è andato in onda su HBO dal 2011 al 2019. La serie, che detiene il record di Emmy Award portati a casa, è diventata un vero e proprio fenomeno di culto ed è nata dai romanzi di George R. R. Martin, Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (A Song of Ice and Fire in lingua originale, da cui il nome della collezione di Johnnie Walker).

Tra i membri del cast anche Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Sean Bean (Ned Stark), Mark Addy (Robert Baratheon), Michelle Fairley (Catelyn Tully Stark), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Charles Dance (Tywin Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark) e Jason Momoa (Khal Drogo). Attualmente, HBO è al lavoro su una serie prequel, che sarà dedicata alla dinastia dei Targaryen e si intitolerà House of the Dragon.