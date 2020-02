BroomstickChallenge: la NASA costretta a chiarire che le scope possono stare in piedi da sole

Curiosità

di Rina Zamarra - 12/02/2020 10:30

Online scoppia il #BroomstickChallenge: tantissimi utenti provano l'esperimento delle scope che stanno in piedi da sole, costringendo la NASA a spiegare il fenomeno.

Periodicamente scoppia sul web la mania delle scope che stanno in piedi da sole. In queste ultime ore, tantissimi utenti hanno sperimentato questo strano fenomeno, proprio come il ragazzo del video in testata, dando vita al cosiddetto #BroomstickChallenge.

Tutto è iniziato quando qualcuno ha riportato la notizia secondo cui la NASA avrebbe pubblicato un post asserendo che il 10 febbraio 2020 è un giorno speciale, perché si tratta della giornata in cui le scope stanno in piedi da sole.

Secondo il passaparola della rete, il fenomeno sarebbe dovuto a una sorta di congiuntura planetaria, la stessa che pare si verifichi durante l’equinozio di primavera. Un’altra giornata in cui le scope stanno in piedi da sole, come per magia.

Non appena si è diffusa la notizia, tantissimi utenti hanno sperimentato la veridicità dell’informazione, arrivando a usare persino le scope dei supermercati.

we had to go test it... pic.twitter.com/DNtkOlLRGd — Dyantá D. Harris (@dyantaatnaydh) February 10, 2020

La mania si è talmente diffusa che la NASA ha dovuto pubblicare un video in cui un'astronauta e una scienziata, armati di scopa, chiariscono che si tratta semplicemente di una legge fisica.

🧹 ¯\_(ツ)_/¯



Astronaut Alvin Drew and scientist Sarah Noble respond to the #BroomstickChallenge, showing that basic physics works every day of the year — not just February 10th. pic.twitter.com/4TTbI3mvzd — NASA (@NASA) February 11, 2020

I pianeti non hanno niente a che vedere con il fenomeno, che è dovuto a una questione di equilibrio.

Il centro di gravità di una scopa è basso e poggia direttamente sulle setole. Cosa significa? Tutte le scope restano in posizione verticale quando vengono posizionate in modo tale che le setole possano fungere da treppiede. E non si tratta di un fenomeno circoscritto a un giorno speciale, come il 10 febbraio 2020. Essendo una questione di equilibrio, le scope posizionate nella maniera giusta stanno in piedi in qualsiasi giorno dell’anno.

Dato il ripetersi ciclico di questa falsa informazione, il video della NASA e tutti gli altri video dei programmi di informazione americani riusciranno a mettere definitivamente fine al #BroomstickChallenge?