Criminal Minds 15: Gideon e altri ex del cast negli ultimi due episodi

di Chiara Poli - 12/02/2020 08:18 | aggiornato 12/02/2020 08:22

Negli USA Criminal Minds sta per concludersi, con gli ultimi episodi della stagione 15, in onda in prima visione su FoxCrime ogni venerdì alle 21.05. Scopriamo trame, guest star e colpi di scena per il gran finale!

Dell'ultimo episodio di Criminal Minds sappiamo da tempo il titolo ("And in the End"), gli autori - Kirsten Vangsness, l'interprete di Penelope Garcia, e la showrunner Erica Messer - e un'anticipazione importante: la presenza di un salto temporale di una certa rilevanza. Ora, però, sappiamo anche altro: per celebrare la fine di Criminal Minds dopo 15 anni, gli ultimi due episodi (15x09 e 15x10) daranno voce anche ad alcuni dei personaggi storici della serie. L'occasione verrà offerta dal dottor Spencer Reid (Matthew Gray Gubler), la cui vita sta per cambiare nell'episodio che vedremo venerdì su FoxCrime. Nel primo dei due episodi finali, intitolato Face Off: Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! L'agente David Rossi (Joe Mantegna) si trova a ricordare il primo anniversario dalla terribile aggressione di Everett Lynch, il serial killer noto come Il camaleonte, alla quale era miracolosamente sopravvissuto solo per volontà di Lynch. Rossi ricorda il passato, e in particolare il momento in cui l'ex partner di allora, Jason Gideon - interpretato da Ben Savage, che presta il volto alla versione giovane del personaggio di Mandy Patinkin - gli fornì l'ispirazione per elaborare nuove teorie che, ora, potrebbero finalmente mettere fine al capitolo Lynch. CBS Studios Criminal Minds: Joe Mantegna è l'agente David Rossi Nel finale di serie, And in the End: Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! In seguito all'esplosivo incontro-scontro con il Camaleonte, il dottor Reid viene ferito alla testa e questo gli provoca alcune allucinazioni, durante le quali riceve la visita di fantasmi dal passato. Fra i personaggi che Reid ci farà rivedere, sappiamo già che ci saranno l'ex capo Erin Strauss (Jane Atkinson), il serial killer George Foyet (C. Thomas Howell), noto come Il mietitore, e il perduto amore di Reid, Maeve Donovan (Beth Riesgraf). Ma ci saranno anche dei flashback delle prime stagioni che ci faranno ritrovare due personaggi storici: Aaron Hotchner (Thomas Gibson) e il Jason Gideon "adulto", che abbiamo conosciuto con il volto di Mandy Patinkin. Sempre nel finale di serie, rivedremo Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Jane Lynch nei panni di Diana, la madre di Reid, mentre Erica Messer ha raccontato di aver tentato di riportare sul set Shemar Moore nei panni di Derek Morgan per l'ultimo episodio, ma l'attore è impegnato sul set di S.W.A.T. e non è riuscito a far visita ai vecchi amici. Questo è tutto. Mancano 7 episodio alla fine, e già questo venerdì sappiamo che le cose cambieranno. Non perdete gli ultimi, memorabili episodi di Criminal Minds, ogni venerdì alle 21.05 solo su FoxCrime!